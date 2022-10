Ngày 10/10, lãnh đạo UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho biết, do ảnh hưởng không khí lạnh, từ đêm ngày 9/10 đến 15h00 ngày 10/10 trên địa bàn huyện có mưa rất to.

Lượng mưa đo được tại Trạm đo mưa hồ chứa nước Trong Thượng đạt 276,6mn; mực nước sông An Lão đo được tại trạm Thủy văn An Hòa đo được lúc 14h00 ngày 10/10 là 23.07m, trên báo động II 0,07m.

Mưa lớn gây ngập các tuyến đường: ĐT629, đoạn Trà Cong, các cầu tràn các xã An Hòa (2 điểm), xã An Nghĩa (3 điểm), xã An Quang (1 điểm).

Ngoài ra, có 2 điểm sạt lở tại suối tình cảm (xã An Quang), tuyến đường thôn 4 đi thôn 2 xã An Nghĩa bị sạt lở đất 1 vị trí, khối lượng sạt lở khoảng 100m3.

Tỉnh lộ 629, đoạn cầu tràn các xã An Hòa, An Nghĩa, An Quang, huyện An Lão, tỉnh Bình Định cũng bị ngập nặng, nhiều vị trí ngập sâu hơn 2m.

Một số nơi tại tỉnh Bình Định bị ngập, gây chia cắt giao thông. Ảnh: TB.

Tin từ cơ quan chức năng huyện Hoài Ân, trên địa bàn huyện có mưa lớn liên tục, một số khu vực thấp trũng đã bị ngập. Tuyến ĐT 629 đoạn qua khu vực thôn Vạn Hòa, xã Ân Hảo Đông bị ngập, gây chia cắt.

Ngay trong chiều 10/10, Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS huyện Hoài Ân liên tục tuyên truyền, cảnh báo về tình hình mưa lũ trên địa bàn, cử lực lượng xung kích ứng trực, rào chắn ở các tuyến đường, cầu, đập tràn, không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Phòng GD&ĐT huyện đã cho học sinh ở các địa bàn có nguy cơ cao nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS huyện Hoài Ân chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, theo dõi sát tình hình, đảm bảo an toàn cho người dân.

Chính quyền địa phương đã bố trí dân quân, công an chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại khu vực bị ngập lụt.

Sạt lở đất tràn xuống đường giao thông ở huyện miền núi An Lão, Bình Định. Ảnh: TB.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các huyện (An Lão, Hoài Ân, Tx Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Phù Mỹ, Phù Cát), ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông và khu đô thị.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1, cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Định.