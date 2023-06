Quảng Trị: Tạm giam 2 đối tượng chống người thi hành công vụ, giữ người trái pháp luật

Chiều 5/6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mai Anh Ch. (SN 1984, trú tại, khu phố 3, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà) về hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Trần Mai Anh Ch bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đông Hà.

Trước đó, khi tổ công tác của Công an phường Đông Giang đang xử lý vụ việc quán bê thui An Lạc (khu phố 1, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà) thì đối tượng Trần Mai Anh Ch. đã có hành vi dùng vũ lực chống đối người thi hành công vụ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đông Hà cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối đối với Hoàng Minh T (SN 1967, trú tại thành phố Đông Hà) về hành vi giữ người trái pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đông Hà tiến hành điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

"Hiện vụ việc đang được điều tra nên không thể cung cấp thông tin gì thêm" – một lãnh đạo Công an thành phố Đông Hà cho hay.