Thái Bình: Bắt tài xế chống người thi hành công vụ

Ngày 4/11, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án "Chống người thi hành công vụ".

Theo cơ quan công an, khoảng 14 giờ 56 phút ngày 28/10/2022, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát cơ động trên địa bàn TP.Thái Bình, tổ công tác của phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Bình phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 17C-114.98 do Vũ Ngọc Lâm (1986, trú tại xã Minh Lãng, Vũ Thư) điều khiển vi phạm dừng đỗ không đúng quy định.

Vũ Ngọc Lâm được xác định đã lái xe ô tô bỏ chạy khi bị kiểm tra khiến cán bộ công an phải đu bám trên nóc capo xe. Ảnh: CACC

Tổ công tác yêu cầu Vũ Ngọc Lâm xuất trình giấy tờ có liên quan để kiểm tra, tuy nhiên Lâm không chấp hành, điều khiển xe di chuyển về phía trước, lúc này cán bộ tổ công tác đang đứng trước đầu xe để ra tín hiệu dừng xe nhưng Lâm tiếp tục điều khiển xe ô tô chạy khiến cán bộ trong tổ công tác phải nhảy, đu bám trên capo xe để tránh xảy ra tai nạn.

Lâm điều khiển xe bỏ chạy được khoảng 500m thì bị tổ công tác khống chế, dừng được phương tiện và đưa về Công an TP.Thái Bình để xử lý theo quy định.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Ngọc Lâm để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ", theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.