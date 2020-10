Quảng Trị: Vượt lũ dữ tiếp tế lương thực cho vùng cô lập

Chiều 13/10, nhiều tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, lực lượng công an huyện Hải Lăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tập trung nhu yếu phẩm như mì tôm, nước uống, cơm… để tiếp tế cho người dân vùng lũ.

Công an huyện Hải Lăng vận chuyển lương thực, nước uống của các nhà hảo tâm tiếp tế cho người dân vùng ngập lũ bị cô lập ở xã Hải Phong.

PV Dân Việt đã cùng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hải Lăng do thượng tá Lê Đức Dũng – Phó trưởng Công an huyện chỉ huy, đưa hàng trăm suất quà về cho người dân xã Hải Phong, huyện Hải Lăng.

Những suất quà này do mạnh thường quân tin tưởng, gửi gắm Công an huyện Hải Lăng đưa về cho nhân dân.

Bên cạnh đó, có những suất quà được công an huyện, chính quyền địa phương tiếp tế cho nhân dân.

Đoàn Công an huyện Hải Lăng lên ca nô, xuất phát lúc 14h30, và phải mất 45 phút vượt qua cánh đồng mênh mông nước của 2 xã Hải Thọ, Hải Trường mới đến được vùng ngập sâu nhất là xã Hải Phong. Ca nô di chuyển, phải vượt qua nhiều con đường ngang, đê rất nguy hiểm bởi nếu va vào, chân vịt sẽ hỏng, mất lái, nguy cơ bị trôi sạt ra sông Ô Lâu.

Thượng tá Dũng cho biết, giữa đồng có rất nhiều khu lăng mô, vì vậy, công an huyện phải cử những người rành rẽ đường sá, có khả năng xác định phương hướng tốt, bơi giỏi để tránh va trúng lăng mô, mất hướng đi.

Khi nhận được những suất quà do lực lượng Công an huyện Hải Lăng vận chuyển đến, người dân ở xã Hải Phong rất phấn khởi. Chị Võ Thị Lệ (trú thôn Thuận Hoà, xã Hải Phong) cho biết, những ngày qua, lũ lụt khiến ngôi nhà của chị bị ngập, cuộc sống vô cùng khó khăn, đặc biệt là về lương thực, nước uống. Nhận được tiếp tế của các mạnh thường quân do Công an huyện Hải Lăng vận chuyển đến, chị rất vui mừng.

"Có cái ăn, cái uống, chúng tôi có thể tiếp tục cầm cự với lũ lụt", chị Lệ nói.

Thượng tá Dũng cho hay, lũ đã khiến nhiều xã trên địa bàn huyện Hải Lăng ngập sâu trong nhiều ngày, có những nơi ngang và vượt đỉnh lũ năm 1983 và 1999 khiến cuộc sống nhân dân vô cùng khó khăn.

Công an huyện đã ứng cứu, di dời dân đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, công an huyện đã khẩn cấp tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân bị ngập lũ, đặc biệt là nơi bị cô lập, vùng xa.

Nhiều phần quà của các tổ chức, cá nhân hảo tâm gửi gắm cũng được công an huyện đưa đến tận nơi, kịp thời cho người dân.

"Khi mang những phần quà đến, được nhân dân đón nhận, vui cười, chúng tôi rất phấn khởi, đó là niềm tự hào của chúng tôi vì được phụng sự nhân dân", thượng tá Dũng chia sẻ.

Chiều cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng mang hàng trăm suất quà của các nhà hảo tâm hỗ trợ, tiếp tế thực phẩm cho người dân thôn Trung Đơn, xã Hải Định.

Dưới đây là những hình ảnh Dân Việt ghi nhận được:

Công an huyện Hải Lăng vận chuyển lương thực, nước uống từ điểm tập kết lên ca nô.

Công an huyện Hải Lăng chuyển lương thực, nước uống lên ca nô, chuyển bị về vùng cô lập.

Thượng tá Lê Đức Dũng – Phó trưởng Công an huyện Hải Lăng (ngoài cùng bên phải) cùng chiến sĩ vận chuyển hàng tiếp tế cho nhân dân xã Hải Phong.

Ca nô mất 45 phút di chuyển giữa mênh mông nước, vượt qua nhiều chướng ngại vật như đường ngang, đê, và phải rành rẽ đường mới tránh được lăng mộ chìm dưới nước.

Cuối cùng, chuyến hàng tiếp tế đã đến với nhân dân xã Hải Phong.

Chiến sĩ công an huyện Hải Lăng vận chuyển hàng từ ca nô xuống cho nhân dân. Việc tiếp tế hàng phải tiến hành nhanh trước khi trời chập choạng tối. Vì lúc đó, việc gì chuyển khó vì khuất tập nhìn, dễ mất phương hướng.

Chị Võ Thị Lệ (trú thôn Thuận Hoà, xã Hải Phong) cười tươi, vui mừng khi nhận được lương thực tiếp tế.

Ở Hải Phong là rốn lũ, đa số nhà dân đều bị ngập sâu trong nước, cuộc sống rất khó khăn.

Cùng chiều 13/10, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng vận chuyển hàng tiếp tế của các mạnh thường quân cho người dân xã Hải Định.

Cụ bà ở thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng vui mừng khi nhận được cơm tiếp tế.

Việc tiếp tế cho người dân ở vùng ngập sẽ còn được huyện Hải Lăng nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung và các nhà hảo tâm tiếp tục trong những ngày tiếp theo. Bởi vì, nước lũ còn ngập nhà dân nhiều ngày.

Bên cạnh chính quyền, lực lượng địa phương, nhiều tổ chức, nhà hảo tâm đã đến Quảng Trị để tiếp tế lương thực cho nhân dân vùng ngập lũ.

Cơn bão số 7 sắp đổ bộ, dự báo mưa sẽ tiếp tục, ngập lũ còn diễn ra nên người dân vẫn cần thêm lương thực tiếp tế.

Những người thiện nguyện tiếp tế cho người dân vùng lũ ăn vội để tiếp tục lên đường, đến những nơi cần giúp đỡ.

Ở Quảng Trị, nhiều nhà dân vẫn chìm trong nước lũ.

Thiệt hại kinh tế với người dân Quảng Trị là rất lớn. Trong ảnh là con lợn của 1 hộ dân bị lũ cuốn, bị chết.

Một cháu bé vừa được đưa rời khỏi vùng ngập lũ ở Hải Lăng để có giấc ngủ ngon và an toàn. Người dân Quảng Trị nói riêng, người dân miền Trung ở vùng ngập lũ nói chung cũng đang mong mưa ngừng, lũ rút để họ trở về cuộc sống yên bình, được giấc ngủ ngon. Những ngày qua, họ phải thay nhau canh nước lên, không có giấc ngủ đúng nghĩa.