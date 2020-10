Quảng Trị: Lũ lên nhanh, giao thông tê liệt, 7 người chết, 6 người mất tích, nhiều nơi bị cô lập

Clip: Mưa lũ khiến tuyến đường QL 9 sạt lở nặng nề

Chiều 12/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết lũ trên các sông đều lên nhanh và đạt đỉnh phổ biến ở mức xấp xỉ báo động III, có nơi trên báo động III, riêng sông Hiếu (đo tại trạm Thủy văn Đông Hà) vượt đỉnh lũ lịch sử 1983.

Đặc biệt, lũ ở lưu vực sông Thạch Hãn và Ô Lâu lên rất nhanh do mưa lớn ở thượng nguồn đổ về.

Sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 9, qua huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Mưa lũ đã khiến Km50+200 quốc lộ 9, đoạn qua Đakrông (Quảng Trị) bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông chia cắt.

Tại đây, khối lượng đất đá sạt lở xuống nền đường rất lớn, nước trên vách núi đổ về mạnh, tràn ra mặt đường sâu khoảng 20cm. Tình trạng này bắt đầu xảy ra từ 23h30 ngày 11/10.

Trước tình hình đó, Chi cục quản lý đường bộ II.5 (Cục quản lý đường bộ II) đã huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường để thu dọn, khơi thông.

Đất đá từ trên đồi núi sạt lở, đổ về quốc lộ 9.

Ông Lê Đại Lợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông cho biết đến 14h50 cùng ngày, ô tô con, xe máy đã có thể lưu thông qua khu vực này, xe lớn hơn vẫn chưa thể đi qua.

Cơ quan chức năng phát hiện có một số điểm nứt có nguy cơ sạt lở xuống quốc lộ 9, nên đang tính đến phương án tiếp tục cấm đường.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương dọn đường.

Theo ông Lợi, lũ lớn khiến 2 xã Ba Lòng, Triệu Nguyên và A Vao thuộc huyện Đakrông bị chia cắt, cô lập. Tại 3 xã này hiện có quân đội và lực lượng tại chỗ tham gia di dời, hỗ trợ người dân.

Ngoài ra, nhiều đoạn trên đường Hồ Chí Minh, đất cát từ ta luy dương sụt xuống kèm theo nước sông dâng cao gây ngập, tắc đường.

Ngành chức năng đã đóng đường, cấm người và phương tiện lưu thông ở 2 khu vực gồm phía bắc cầu treo Đakrông và ngã ba La Lay.

Nước sông Đakrông lên rất nhanh.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, dung tích các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn đạt phổ biến từ 55-80%, các hồ chứa nhỏ cơ bản đã tích đầy nước. Riêng hồ chứa Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị dung tích đạt khoảng 90%, đã tiến hành xả nước điều tiết qua đập tràn từ 14h ngày 11/10.

Một số nơi ngập sâu ở huyện Đakrông, chính quyền địa phương đã phải cấm đường.

Tính đến thời điểm này, Quảng Trị có 40.956 hộ với 125.367 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt, trong đó, đã triển khai sơ tán 7.610 hộ với 22.778 người đến các khu vực an toàn.

Hiện tại, Quảng Trị đã có 7 người chết, 6 người mất tích, 3 người bị thương. Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tìm kiếm người mất tích.

Người dân huyện Đakrông sơ tán khỏi vùng ngập lũ.

Đến 15h30 ngày 12/10, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị phát đi thông báo khẩn, dự báo mưa lớn diện rộng trên địa bàn, kèm dự báo tỉnh này sẽ rơi vào cấp độ 2 rủi ro thiên tai. Theo thông báo, trong 24 giờ qua (từ 13h ngày 11/10 đến 13h ngày 12/10), khu vực tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 100-230mm, một số nơi cao hơn như Hải Tân (Hải Lăng) với 415mm, Mỹ Chánh (Hải Lăng) với 367 mm, Tà Rụt (Đakrông) với 510 mm.





Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động mạnh nối với bão số 7 trên Biển Đông, nên ngày từ chiều 12/10 đến hết ngày 13/10, khu vực tỉnh tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to.

Trong 24 giờ tới lượng mưa phổ biến đạt từ 100-200 mm, có nơi cao hơn 250 mm. Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Quảng Trị dự báo, tỉnh này có thể rơi vào cấp độ 2 rủi ro thiên tai.





Nước sông Đakrông dâng cao sát mép cầu.