Quốc hội miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội

Chiều 31/3, Quốc hội đã chính thức miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Phùng Quốc Hiển và ông Uông Chu Lưu.

Theo đó, có 454/459 đại biểu tán thành miễn nhiệm Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và hai Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão tại khu vực miền Trung, tháng 10/2020. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội.

Trước đó, sáng 31/3, ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Quốc hội xem xét, miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội gồm bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng sinh ngày 10/02/1954; Quê quán: Xã Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Bà là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XII, XIII, XIV; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia và là Đại biểu Quốc hội khoá: X, XI, XII, XIII, XIV.

Bà Tòng Thị Phóng từng kinh qua nhiêu vị trí công tác: Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Còn Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu sinh ngày 20/07/1955. Quê quán: Xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và là Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XII, XIII, XIV.

Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội, ông từng đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển sinh ngày 6/4/1958. Quê quán: xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII. XIV và từng kinh qua các vị trí: Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái; Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khoá XII, XIII.

Tại Đại hội XIII của Đảng, cả 3 vị Phó Chủ tịch Quốc hội nêu trên đều không tái cử Ban Chấp hành Trung ương do quá tuổi so với quy định. Do đó khi Quốc hội tiến hành kiện nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước 3 trường hợp này được đề nghị miễn nhiệm.