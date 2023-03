Sáng 17/3, tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu góp ý cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND. Ảnh QH

Trình bày tóm tắt Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND), Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Luật với những lý do sau:

Luật CAND năm 2018 chưa quy định cụ thể về kéo dài hạn tuổi đối với các trường hợp này nên chưa bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, việc bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ trong các trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là cần thiết và phù hợp.

Về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác đã được quy định trong Luật CAND năm 2018 nhưng chưa cụ thể nên việc áp dụng còn khó khăn, bất cập.

Quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân còn một số vướng mắc.

"Ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; trong đó có chỉ đạo "Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân và pháp luật có liên quan, nhất là Luật CAND (sửa đổi)", Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.

Đại tướng Tô Lâm: Quy định thăng hàm tướng trước thời hạn với sĩ quan Công an có thành tích đặc biệt còn bất cập, khó áp dụng. Ảnh QH

Về nội dung cơ bản của dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 22 theo hướng: Quy định sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 03 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng; quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá. Đồng thời bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan...

Góp ý với sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 22 về sĩ quan được xét thăng cấp hàm Đại tá đến Thiếu tướng còn ít nhất đủ 3 năm công tác, trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị nghiên cứu thêm trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định thì có quy định thời gian tối thiểu không? Đề nghị cụ thể hơn về thời gian.

Về sửa đổi quy định trần cao nhất là Thượng tướng cho sĩ quan công an biệt phái đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ đồng tình với quy định này. Ông đề nghị bổ sung thêm nội dung làm rõ vị trí này trong xếp hạng phân loại về chức danh, chức vụ trong hệ thống chính trị tương đương với Bộ trưởng và thường do Ủy viên Trung ương Đảng đảm nhiệm chức vụ để bảo đảm đầy đủ hơn, tương xứng với vị trí chức vụ này.

Nói về thời hạn phong cấp tướng, theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong thời hạn đặc biệt không đảm bảo thời hạn 3 năm là rất hãn hữu, đặc biệt, tuy nhiên không tránh khỏi có trường hợp đã đủ 3 năm công tác, nhưng do lý do đặc biệt nên chưa thể chính thức tiến hành. Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị giữ như dự thảo Luật để đảm bảo bao quát các trường hợp thực tế.