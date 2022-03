Thời gian sử dụng lốp xe càng lâu rủi ro mất an toàn càng cao, ảnh hưởng đến sự an toàn của những phương tiện tham gia giao thông khác và của chính lái xe. Do đó, quy định về thay lốp xe ô tô đối với xe cá nhân hay thay lốp xe ô tô trong cơ quan nhà nước cần được đặc biệt lưu ý.



Trao đổi với Dân Việt, ông Trương Đăng Tân – một giáo viên dạy lái xe ở Hà Nội cho biết, lốp xe là một yếu tố quan trọng trong sự an toàn tổng thể của một chiếc xe.

Theo ông Tân, khi đến thời điểm quy định thay lốp xe ô tô, cần tham khảo ý kiến của người có chuyên môn để có thể đánh giá xem liệu đã nên thay hay không.

Bất cứ sản phẩm lốp xe của hãng nào theo thời gian cũng đều bị mòn, nên sau 5 năm sử dụng bạn phải tiến hành kiểm tra ít nhất một lần và tìm hiểu những kiến thức về độ mòn của lốp xe để thay lốp xe đúng thời điểm.

Thông thường, sau khoảng 60.000 – 100.000 km là tài xế sẽ cần phải thay lốp xe ô tô mới. Tuy nhiên, mỗi loại lốp sẽ có độ bền và tuổi thọ không hoàn toàn giống nhau.

Một số hãng lốp có thể chạy lên tới 130.000 km, trong khi một số loại lốp khác thì chỉ sau 50.000km bạn đã cần thay mới.

Với kinh nghiệm của mình, ông Tân cho biết, có một số cách kiểm tra lốp xe ô tô nhanh chóng như sau.

Kiểm tra áp suất lốp xe ô tô: Kiểm tra áp suất lốp xe mỗi tháng 1 lần, việc này rất nhanh chóng và sẽ giúp bạn tránh được nhiều vấn đề xảy ra.

Kiểm tra độ mòn gai lốp bằng cách sử dụng dụng cụ đo độ sâu gai lốp hay vạch chỉ thị độ mòn gai lốp.

Kiểm tra để phát hiện lốp xe có bị mòn hay hư hại gì hay không, kiểm tra lốp xe có bị thủng hay va chạm hay không, kiểm tra gai lốp có mòn đều hay không và hãy lưu ý đến bất kỳ thay đổi nào trong việc kiểm soát lái hoặc khi đánh lái.

"Và chú ý, nên kiểm tra định kỳ lốp xe mỗi tháng 1 lần và trước khi bạn bắt đầu một chuyến đi cũng nên kiểm tra lốp xe" - ông Tân cho hay.

Ông Tân cho biết, lốp xe ô tô có hai mốc thời gian quan trọng. Đó là mốc thời gian 5 năm và 10 năm.

Khi sử dụng xe 5 năm hoặc lâu hơn người dùng nên được một chuyên gia về lốp xe ô tô kiểm tra một cách kỹ càng, ít nhất là mỗi năm 1 lần.

Còn nếu lốp xe của bạn chưa được thay sau 10 năm kể từ ngày sản xuất, nên loại bỏ và thay mới cũng bằng lốp mới. Ngay cả khi lốp có vẻ vẫn trong tình trạng có thể sử dụng được và chưa mòn đến vạch chỉ thị độ mòn gai lốp.

Có nhiều yếu tố gây hại cho lốp xe ô tô như ýếu tố khí hậu; Lái nhanh, tăng tốc đột ngột hoặc phanh gấp; Xuất phát nhanh và phanh gấp; Lái xe trên đường bị hư hại, mặt đường xấu; Thường xuyên đỗ xe ngoài trời; Sử dụng lẫn lộn nhiều loại lốp; Sử dụng bánh và mâm xe có kích cỡ không tương thích nhau; Lắp lốp xe có chỉ số tốc độ và tải trọng không phù hợp và các chỉ số này tối thiểu phải bằng hoặc cao hơn thông số ban đầu đã được nhà sản xuất xe quy định…

Từ những phân tích trên, ông Tân cho biết, phải thay lốp xe khi thấy các dấu hiệu như gai lốp xe ô tô bị mòn quá mức giới hạn mòn lốp được khuyến cáo; Hông lốp xe bị hư hại, lốp xe mòn không đều; Lốp xe ô tô xuất hiện bất kỳ lỗ thủng nào trên bề mặt gai lốp có đường kính lớn hơn 6 mm; Xung quanh lốp xe có các dị vậy gây hư hại, nắp van xe bị hư hại; Khi lốp xe quá hạn sử dụng.

"Khi lái xe có cảm giác xe chạy không êm, xe bị rung lắc hay có các chấn động khác trong khi lái, hãy chạy chậm lại, lái xe thận trọng cho đến khi có thể ra khỏi đường một cách an toàn và dừng lại để kiểm tra lốp xe của mình. Các quy định về thay lốp xe ô tô cần được các tài xế đặc biệt lưu ý" – ông Tân nói.

Bạn cần kiểm tra lốp nếu nhận thấy một điều gì đó mà bạn không chắc chắn, hãy đến đại lý lốp xe để được kiểm tra kỹ và xác định đúng vấn đề mà lốp đang gặp phải, ông Tân đưa ra lời khuyên.