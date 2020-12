Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp hội viên xây dựng mô hình an toàn thực phẩm

Các cấp Hội ND tỉnh Bắc Giang trực tiếp xây dựng các mô hình từ nguồn Quỹ HTND, ưu tiên cho vay thực hiện các mô hình có hàm lượng khoa học công nghệ nhiều, mô hình sản xuất an toàn và các mô hình có sự liên kết, tổ hợp tác. Từ nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp Hội đã hỗ trợ vốn cho hội viên nông dân xây dựng hàng trăm mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn như mô hình trồng rau an toàn, chăm sóc vải thiều tiêu chuẩn Global GAP, chăm sóc chè theo tiêu chuẩn VietGAP….

Hỗ trợ nuôi cá nước ngọt ứng dụng công nghệ cao

Đánh giá cao vai trò của các cấp Hội ND trong việc hỗ trợ xây dựng mô hình thâm canh nuôi cá nước ngọt ứng dụng công nghệ cao, ông Nguyễn Văn Mong – Giám đốc HTX Thủy sản sông Đằng (xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) cho biết: Để giúp HTX nâng cao hiệu quả hiệu động, các cấp Hội đã hỗ trợ nguồn vốn Quỹ HTND hơn 600 triệu đồng, hỗ trợ thành lập 2 điểm liên kết dịch vụ hỗ trợ thủy sản tại 2 khu vực trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh còn phối hợp cùng các ngành tổ chức các lớp tập huấn nuôi trồng thuỷ sản và cách phòng trừ bệnh cho cá cho hơn 500 lượt hội viên.

Đặc biệt, năm 2020, Hội ND xã phối hợp với Trung tâm Giống thuỷ sản tỉnh hỗ trợ xây dựng mô hình thâm canh nuôi cá ứng dụng công nghệ cao tại 3 hộ với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Hiện nay, các mô hình đang được nhân rộng và phát triển mạnh tại địa phương. Mô hình từ cho thu nhập từ 150-200 triệu đồng/ha/năm.

Nhiều cách làm sáng tạo

Bà Huỳnh Thị Kim Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang cho biết: Trong giai đoạn 2017 - 2020, các cấp Hội Phụ nữ Hậu Giang đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp… tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình 526 với những cách làm sáng tạo.

Điểm nổi bật của Hội Phụ nữ tỉnh Hậu Giang là đã thành lập câu lạc bộ nữ doanh nghiệp với 30 thành viên. Đây là dịp để các nữ doanh nghiệp học hỏi kinh nghiệp, tổ chức tham quan một số mô hình, chuỗi sản xuất kinh doanh sản phẩm đạt chất lượng an toàn thực phẩm. Từ các doanh nghiệp này đã đăng ký sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP, qua đó có 6 doanh nghiệp có sản phẩm đạt OCOP, trong đó có 10 sản phẩm đạt 4 sao, 4 sản phẩm đạt 3 sao.