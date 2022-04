Quy tắc 2 giây, 4 giây khi lái xe ô tô có áp dụng ở Việt Nam không?

Khoảng cách an toàn giữa 2 xe chính xác là bao nhiêu mới đảm bảo an toàn? Nếu không giữ đúng khoảng cách an toàn có bị phạt không?

Quy tắc 2 giây, 4 giây có áp dụng ở Việt Nam không? Theo các chuyên gia, tình hình giao thông ở Việt Nam khá phức tạp, mật độ phương tiện ở các thành phố lớn rất đông nên vận dụng linh hoạt quy tắc 2 giây, 3 giây; 4 giây … tùy theo tình huống thực tế Với đường cao tốc thông thoáng, các phương tiện di chuyển với tốc độ ổn định, có thể áp dụng quy tắc 2 giây, 3 giây hoặc 4 giây. Trên đường cao tốc; do xe lưu thông với tốc độ nhanh nên áp dụng quy tắc an toàn từ 4 giây trở lên. Với những con đường đô thị đông đúc, khó có thể áp dụng quy tắc 2 giây vì không an toàn. Nhìn chung, các quy tắc cần được áp dụng linh hoạt trong từng tình huống. Tuy nhiên; điều quan trọng nhất là phải tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn khi điều khiển xe ô tô trong Luật Giao thông. Quy tắc 2 giây áp dụng trong điều kiện lái xe bình thường Quy tắc 2 giây khi lái xe Theo nghiên cứu, người ta đã tính toán rằng 2 giây là khoảng thời gian tối thiểu mà người lái có thể kịp thời xử lý khi gặp những tình huống bất ngờ. Bối cảnh được đề cập là trong điều kiện lái xe bình thường với hệ thống vận hành xe hoạt động bình thường, đường khô ráo, thời tiết bình thường thì khả năng xử lý thông tin của người lái xe cũng bình thường. Dựa trên khoảng thời gian tối thiểu này, quy tắc 2 giây đã được đề xuất khi lái xe. Cụ thể; xe phía sau phải cách xe phía trước 2 giây. Điều này giúp người lái xe phía sau có đủ thời gian để phản ứng nếu tình huống bất ngờ xảy ra. Để áp dụng quy tắc 2 giây, đầu tiên bạn hãy lấy một điểm cố định như biển báo; cây cối ven đường làm mốc. Khi xe phía trước vừa đi qua mốc; bạn bắt đầu đếm. Nếu đúng hai giây sau, xe của bạn đạt được mốc này thì có nghĩa là xe của bạn đã duy trì được một khoảng cách đúng 2 giây so với xe phía trước. Trường hợp xe bạn chưa đếm xong thì xe bạn đã vượt quá mốc quy định, tức là xe bạn đang chạy quá khoảng cách an toàn tối thiểu. Nên giảm tốc độ để điều chỉnh khoảng cách. Trong trường hợp bạn đếm xong mà xe của bạn vẫn chưa vượt qua cột mốc có nghĩa là xe bạn đang giữ khoảng cách chuẩn với xe phía trước. Quy tắc 4 giây khi lái xe Quy tắc 4 giây có cùng ý nghĩa và ứng dụng với quy tắc 2 giây, ngoại trừ khoảng cách thời gian tối thiểu giữa xe phía trước và xe phía sau là 4 giây. Lý do của sự khác biệt chủ yếu là do sự khác biệt trong hoàn cảnh áp dụng. Quy tắc 2 giây áp dụng trong điều kiện lái xe bình thường. Quy tắc 4 giây được áp dụng khi lái xe trong điều kiện bất lợi hoặc nguy hiểm như trời mưa, sương mù, đường trơn trượt … Đây là lý do tại sao việc tăng khoảng cách an toàn giữa hai xe là rất quan trọng. Quy tắc 4 giây được áp dụng khi lái xe trong điều kiện bất lợi hoặc nguy hiểm như trời mưa, sương mù, đường trơn trượt Quy định về khoảng cách an toàn giữa hai xe Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, trong điều kiện đường khô ráo bình thường, khoảng cách an toàn giữa hai xe như sau: Tốc độ dưới 60 km/h: Khoảng cách an toàn tùy theo mật độ của phương tiện và tình hình giao thông thực tế, người điều khiển phương tiện chủ động giữ khoảng cách phù hợp để đảm bảo an toàn giao thông.

Tốc độ xe chạy 60 km/h: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 35 m.

Tốc độ từ 60 đến 80 km/h: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 55 m.

Tốc độ từ 80-100 km/h: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 70 m.

Tốc độ từ 100 – 120 km/h: Khoảng cách an toàn tối thiểu là 100 m.

Tại những nơi có biển báo "Khoảng cách tối thiểu giữa hai xe", người điều khiển phương tiện phải thực hiện đúng khoảng cách tối thiểu theo giá trị ghi trên biển báo. Trong điều kiện lái xe trời mưa, đường trơn trượt, đường sương mù, đường đèo dốc, tầm nhìn hạn chế … người lái xe cần điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn giá trị quy định hoặc giá trị ghi trên bảng hiệu. Khoảng cách an toàn giữa hai xe trên đường cao tốc cũng căn cứ theo quy định trên.

