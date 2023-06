Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng sâu vùng xa tỉnh Bắc Kạn và Nghệ An

Bắc Kạn và Nghệ An là hai tỉnh hiện đang còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động giáo dục và đào tạo, trong đó, việc thiếu thốn trang thiết bị và cơ sở vật chất được coi là thách thức cho các thầy cô giáo cõng chữ lên non cho các em vùng sâu vùng xa. Với mong muốn góp phần nâng cao cơ sở vật chất giáo dục tại địa phương, Quỹ Toyota Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng mới và nâng cấp điểm trường Tân Hợi, thuộc trường Mầm non An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn với 2 phòng học tiêu chuẩn, 2 phòng giáo viên, 1 nhà bếp và 2 nhà vệ sinh dành cho học sinh.

Đại lý Toyota Thái Nguyên chung tay tài trợ một số vật dụng cần thiết cho điểm trường. Ảnh: Toyota Việt Nam

Bên cạnh đó, đại lý Toyota Thái Nguyên cũng chung tay tài trợ một số vật dụng cần thiết như máy lọc nước, bàn ghế và loa kéo cho điểm trường. Tại điểm trường Nhọt Nhóng, thuộc trường Mầm non Nậm Nhóong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Quỹ Toyota Việt Nam xây dựng 1 phòng học tiêu chuẩn, 1 phòng giáo viên, 1 nhà bếp và 2 nhà vệ sinh dành cho giáo viên và học sinh. Đồng thời, đại lý Toyota Vinh đã chung tay hỗ trợ một số vật dụng như bình đựng nước giữ nhiệt, bàn nhựa, đồ chơi ngoài trời và loa kéo.



Công ty More Production Việt Nam, đối tác của Quỹ Toyota Việt Nam, cùng đồng hành tài trợ cho mỗi điểm trường kệ sách truyện phát triển tư duy đặt trong phòng học với nhiều sách truyện ý nghĩa, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Bên cạnh đó, tại buổi lễ, Quỹ Toyota Việt Nam cũng trao tặng nhiều phần quà thiết thực và đồ dùng học tập cho các em học sinh tại các điểm trường.

Quỹ Toyota Việt Nam bàn giao điểm trường Tân Hợi, thuộc trường Mầm non An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Toyota Việt Nam

Kể từ năm 2019 đến nay, Quỹ Toyota Việt Nam đã xây dựng tổng số 7 điểm trường vô cùng khó khăn tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Nghệ An. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Quỹ Toyota Việt Nam hi vọng sẽ hỗ trợ cho các trẻ em vùng sâu vùng xa có điều kiện học tập tốt hơn, từ đó, các em có thể trau dồi kiến thức và nuôi dưỡng ước mơ để thay đổi tương lai của chính mình cũng như trở thành công dân tốt cho xã hội.

Quỹ Toyota Việt Nam và Công ty More Production Việt Nam trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Toyota Việt Nam

Với mục tiêu "mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng sở tại", Quỹ Toyota Việt Nam không ngừng nỗ lực đóng góp tích cực cho xã hội trên các lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực, An toàn Giao thông, Bảo vệ Môi trường và Y tế.

Đặc biệt, trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực, bên cạnh hoạt động xây dựng điểm trường, Quỹ Toyota Việt Nam cũng triển khai nhiều chương trình như: Dự án nước sạch cho trường học vùng sâu vùng xa và Học bổng dạy nghề Toyota dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Với những nỗ lực không ngừng trong hoạt động đóng góp xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của xã hội và đất nước Việt Nam.