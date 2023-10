Quỹ từ thiện Hằng Hữu của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng vận hành ra sao, vì sao phải dừng hoạt động?

Quỹ từ thiện Hằng Hữu đã tài trợ hơn 467,6 tỷ đồng mổ tim cho trẻ kém may mắn?

Quỹ từ thiện Hằng Hữu do vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng - ông Huỳnh Uy Dũng thành lập năm 2014, và công bố trong ngày sinh nhật 1 tuổi con trai của vợ chồng bà Hằng.

Quỹ này tài trợ cho 8 bệnh viện (Chợ Rẫy, Đại học Y dược TP.HCM, Nhi Đồng TP.HCM, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Đà Nẵng, Bình Định, Quân Y 175) thực hiện mổ tim, cứu sống hàng ngàn trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh.

Hình ảnh một số trang trong hồ sơ sao kê Quỹ từ thiện Hằng Hữu, đã được gửi tới các cơ quan luật pháp. Ảnh do PV chụp lại.

Quỹ cũng tài trợ xây dựng rất nhiều trường học tại các tỉnh thành.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, CEO Nguyễn Phương Hằng livestream "đấu khẩu" với nhiều cá nhân trên mạng xã hội (từ tháng 3/2021 – tháng 3/2022), bà Hằng đã liên tục yêu cầu một số nghệ sĩ, người nổi tiếng (từng kêu gọi cộng đồng quyên góp tiền để làm từ thiện) phải thực hiện sao kê, minh bạch tài chính…

Ở chiều ngược lại, một số người yêu cầu CEO Nguyễn Phương Hằng phải sao kê Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Cụ thể là nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ. Hai người này đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bắt tạm giam hôm 24/2, với tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tuy nhiên, sau khi bà Hằng bị khởi tố và bị tạm giam (24/3/2022), việc sao kê Quỹ từ thiện Hằng Hữu chưa thể thực hiện, và Quỹ hiện đã tạm ngưng. Nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho hay, các tài liệu sao kê xung quanh hoạt động thiện nguyện của quỹ từ thiện Hằng Hữu hiện nay đã được gửi đến cơ quan chức năng.

Hôm 21/9 tại TAND TP.HCM, CEO Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù. Ảnh: M.Q

Cụ thể: Bảng sao kê tổng hợp của Quỹ từ thiện Hằng Hữu thể hiện, từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/3/2023, có 49 đơn vị, tổ chức đã được Quỹ từ thiện Hằng Hữu tài trợ hơn 467,6 tỷ đồng, để làm công tác từ thiện giúp đỡ cộng đồng.

Trong số các đơn vị được quỹ từ thiện Hằng Hữu tài trợ, có 8 bệnh viện (Chợ Rẫy, Đại học Y dược TP.HCM, Nhi Đồng TP.HCM, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Đà Nẵng, Bình Định, Quân Y 175) phối hợp với Quỹ từ thiện Hằng Hữu thực hiện mổ tim, cứu sống hàng ngàn trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh.

Mặt khác, quỹ từ thiện Hằng Hữu cũng tài trợ nhiều tỷ đồng xây dựng rất nhiều trường học tại các tỉnh Bình Định, Bình Dương, Bình Phước…; Tài trợ xây cầu, làm đường giao thông nông thôn; xây dựng 2 ngôi chùa ở Bình Phước và Bình Thuận.



Vợ chồng bà Hằng - ông Dũng trao tặng thiết bị y tế cho BV Nhi đồng 1 trong ngày ra mắt Quỹ từ thiện Hằng Hữu. Ảnh: Báo Bình Dương

Cùng với đó là hỗ trợ nước ngọt cho người dân miền Tây Nam bộ mùa hạn mặn…

Trong cao điểm chống dịch Covid-19, quỹ từ thiện Hằng Hữu đã hỗ trợ hơn 215,2 tỷ đồng cho công tác chống dịch ở nhiều tỉnh – thành phía Nam.

Quỹ từ thiện Hằng Hữu dừng hoạt động khi nào?

Trong báo cáo thực trạng và chi phí điều trị tim bẩm sinh do quỹ từ thiện Hằng Hữu giúp đỡ Bệnh viện Chợ Rẫy từ 2015-2021, được công bố tại hội nghị khoa học thường niên của bệnh viện năm 2022, cho biết 6 năm hoạt động, Quỹ từ thiện Hằng Hữu của gia đình bà Nguyễn Phương Hằng đã giúp đỡ Bệnh viện Chợ Rẫy hơn 24 tỷ đồng, để mổ tim cho 519 bệnh nhân nghèo.

Quỹ từ thiện Hằng Hữu là tổ chức đã giúp đỡ bệnh viện điều trị cho bệnh nhi từ ngày thành lập khoa Hồi sức - Phẫu thuật tim trẻ em (1/9/2015) đến ngày 31/12/2021.

Tại hội thảo tài trợ mổ úng thủy não cho trẻ em vào tháng 3/2019, do quỹ từ thiện Hằng Hữu phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện, ông Dũng “lò vôi” bày tỏ: "Tôi nhận thấy bản thân nên có trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng. Từ tâm nguyện ấy, cùng với ý tưởng đề xuất của vợ tôi, bà Nguyễn Phương Hằng, chúng tôi đã quyết định thành lập quỹ từ thiện Hằng Hữu, và quyết định dành toàn bộ lợi nhuận của Công ty CP Đại Nam từ năm 2014 đến 2030, để đưa vào Quỹ từ thiện Hằng Hữu, thực hiện các hoạt động nhân đạo”.

Cũng theo ông Dũng, trọng tâm các hoạt động nhân đạo là chương trình "Trái tim Hằng Hữu", hỗ trợ kinh phí, phối hợp cùng các BV Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1 và BV Đa khoa Đà Nẵng để mổ tim, cứu giúp bệnh nhi nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhưng từ đề nghị của vợ ông - bà Hằng nên tiếp tục quyết định mở rộng hoạt động của quỹ thực hiện thêm chương trình tài trợ "Mổ úng thủy não" cho trẻ em trên cả nước, được mổ miễn phí tại 3 bệnh viện Chợ Rẫy, Nhi đồng 1 và BV Đa khoa Đà Nẵng.

Đến tháng 6/2021, quỹ từ thiện Hằng Hữu đồng loạt gửi công văn đến Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Chợ Rẫy, thông tin tạm ngừng tài trợ các chương trình "Trái tim Hằng Hữu" và "Giờ vàng cấp cứu" cho đối tượng trẻ em bệnh tim bẩm sinh, não úng thủy từ cuối năm 2021. Lý do vì dịch bệnh Covid-19 khiến doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty Đại Nam bị ảnh hưởng.

Yêu cầu bà Hàn Ni, ông Sỹ bồi thường 500 tỷ đồng vì xúc phạm Quỹ từ thiện Hằng Hữu

Nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ... bị vợ chồng CEO Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng yêu cầu bồi thường 500 tỷ đồng.

Luật sư Trần Văn Sỹ. Ảnh: CACC

Theo kết luận điều tra bổ sung mới nhất từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, về lý do đề cập đến vợ chồng CEO Nguyễn Phương Hằng, Công ty Đại Nam cũng như Quỹ Hằng Hữu, nhà báo Hàn Ni nói rằng bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều buổi livestream xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà. Như: Nhà báo tống tiền, "bồ" của ông T.T.C… và thậm chí đưa hình ảnh đời tư của bà lên mạng xã hội, nên bà có động thái đáp trả với hình thức tương tự.

Về những thông tin phát ngôn trong các clip, nhà báo Hàn Ni khai lấy thông tin từ các báo đã đăng tải, không có xác minh tính đúng sai, cũng như không cần có sự chấp thuận của cơ quan báo chí.

Đối với luật sư Trần Văn Sỹ, ông ta cho rằng, không có thù hằn, mâu thuẫn gì với vợ chồng bà Hằng. Về nguyên nhân tại sao lại đăng tải video phản ứng, bị can Sỹ cho rằng, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức livestream trong thời gian dài, lượng người theo dõi khủng, đã có nhiều phát ngôn gây chia rẽ, trái thuần phong mỹ tục, nhục mạ nặng nề giới nghệ sĩ, nhà báo.

Ông không vừa lòng, có thái độ bực tức và có những clip trên kênh youtube cá nhân, để đưa ra những phát ngôn nhằm góp tiếng nói hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Nguyễn Phương Hằng.

Cũng theo bị can Trần Văn Sỹ, bản thân ông có phát ngôn về ông Dũng, bởi ông Dũng thường hay ghi hình và có những phát ngôn liên quan cùng bà Phương Hằng.

Còn lý do phát ngôn về Công ty CP Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu, bị can Trần Văn sỹ khai là do bị can Nguyễn Phương Hằng yêu cầu các nghệ sĩ sao kê tài khoản ngân hàng, liên quan đến việc từ thiện nên bị can Sỹ đã có những phát ngôn liên quan trở lại.

Ở một diễn biến có liên quan, vẫn theo kết luận điều tra bổ sung, ông Huỳnh Uy Dũng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi của bà Đặng Thị Hàn Ni. Vì bà này đã đưa ra những nội dung bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của bản thân ông Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngoài ra, hành vi của Trần Văn Sỹ đã đưa ra những nội dung gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân ông Dũng, bà Hằng, Công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Còn bà Phương Hằng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi của các đối tượng, đã gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, vu khống, làm nhục vợ chồng bà và Công ty cổ phần Đại Nam, và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Do các đối tượng đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế Công ty cổ phần Đại Nam và gây mất uy tín quỹ từ thiện Hằng Hữu rất nặng nề, nên bà Hằng yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 300 - 500 tỷ đồng để sung vào công quỹ của Nhà nước.