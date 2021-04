Ra mắt TV Samsung Micro LED 2021 cao cấp, giá từ 2,9 tỷ đồng

Cụ thể, tại sự kiện mang tên “Samsung tuyệt tác công nghệ 2021”, Samsung đã công bố dòng smart TV với các công nghệ màn hình mới: Micro LED, Neo QLED, Lifestyle và Crystal UHD. Thông qua sự kiện này, hãng mong muốn mang tới cho người dùng trải nghiệm cao cấp, bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường.

TV Samsung Micro LED

Màn hình Micro LED chính là đỉnh cao công nghệ hiển thị của Samsung. Công nghệ hiển thị này giúp nâng cấp trải nghiệm hình ảnh, âm thanh của người dùng khi sử dụng smart TV lên những tầm cao mới. Công nghệ MICRO LED mới sử dụng đèn LED kích thước micromet siêu nhỏ nhằm loại bỏ đèn nền và bộ lọc màu được sử dụng trong màn hình thông thường.

Do đó, màn hình này có khả năng tự phát sáng, tạo ra màu sắc và độ sáng sống động thông qua 24 triệu đèn LED được điều khiển riêng biệt. Chip xử lý Thuật toán Trí tuệ Nhân tạo (Micro AI Processor) giúp điều khiển các bóng LED siêu nhỏ một cách chính xác, đem lại chất lượng hình ảnh chuẩn HDR.

Cùng với đó, dòng TV này còn đi kèm với công nghệ âm thanh đỉnh cao Arena Sound, mang đến chất lượng âm thanh 5.1 sống động mà không cần loa ngoài. Theo thông báo chính thức, giá bán của dòng TV Micro LED với kích thước 99 inch sẽ là 2,9 tỷ đồng và 110 inch có giá 3,5 tỷ đồng, được tùy chỉnh theo yêu cầu riêng của chủ sở hữu.

TV Samsung Neo QLED

Sau thành công của dòng TV QLED 8K, Samsung có thêm dòng TV NEO QLED 8K và 4K với công nghệ ánh sáng từ đèn Quantum Mini LED mới. Bộ xử lý Neo Quantum độc quyền của Samsung sử dụng tối đa 16 mô hình mạng nơ-ron khác nhau để nâng cấp chất lượng hình ảnh ở lên độ phân giải 4K và 8K một cách tối ưu nhất. Thêm vào đó, với thiết kế Infinity One mới, giúp đem lại trải nghiệm toàn màn hình.

TV Samsung LifeStyle

Dòng TV Lifestyle mới của Samsung bao gồm The Serif, The Sero và The Terrace giúp đa dạng hóa các lựa chọn cho người tiêu dùng. Loạt smart TV này được kỳ vọng sẽ đem lại điểm nhấn độc đáo cho không gian nội thất, góp phần nâng cao chất lượng hoàn mỹ của cuộc sống hiện đại.

TV Samsung Crystal UHD

Dòng Crystal UHD TV thừa hưởng thiết kế siêu mỏng và màn hình tràn viền của dòng TV QLED cao cấp và nhiều tính năng thú vị. Nhờ đó, người dùng sẽ có những nghiệm tuyệt vời hơn. Công nghệ Crsytal Dynamic Color giúp đem lại màu sắc tự nhiên, hỗ trợ dải màu siêu rộng với hơn 1 tỷ màu sắc. Công nghệ tối ưu nhiệt độ màu sẽ tự động điều chỉnh độ sáng và chế độ lọc màu phù hợp nhất với hình ảnh đang được hiển thị.

Các tính năng thông minh

4 dòng sản phẩm mới được trang bị các tính năng hấp dẫn như: hỗ trợ đa nhiệm, đa màn hình (cho phép xem nhiều nội dung lên cùng 1 lúc), gọi video call lên đến 32 người với ứng dụng Google Duo. Thêm vào đó, người dùng có thể thực hiện kết nối đa thiết bị lên TV như PC, điện thoại, truy cập máy tính từ xa bằng Remote Work.

Trải nghiệm chơi game trên dòng TV mới cũng hứa hẹn cực "đã". Công nghệ Motion Xcelerator Turbo giúp các chuyển động trong game mượt mà hơn, hỗ trợ độ phân giải lên đến 4K và tốc độ quét đến 120Hz. Đặc biệt, tính năng Super UltraWide giúp tuỳ chỉnh tỷ lệ màn hình giữa 32:9 và 21:9 một cách linh hoạt, Game Bar giúp tuỳ chỉnh các tính năng hỗ trợ chơi game mọi lúc.