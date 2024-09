Rà soát tất cả các cầu yếu vùng ngập lụt

Theo đó, các công trình cầu phải kiểm tra gồm cầu lớn, cầu có kết cấu đặc biệt, cầu vượt biển, cầu yếu, cầu không đủ khẩu độ thoát nước, cầu xây dựng đã lâu, cầu bị xói lở, cầu trên sông, suối bị thay đổi dòng chảy, bị ảnh hưởng do khai thác vật liệu, cầu có sự cố, cầu có kết cấu móng nông/móng cọc đóng, cầu đã và đang hư hỏng hoặc có khả năng bị hư hỏng.



Trong đó, các cơ quan nêu trên lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến kết cấu mố, trụ cầu và các kết cấu dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi dòng chảy, xói lở, khai thác vật liệu, nước lũ, phương tiện thủy va đập, trôi dạt mắc kẹt.

Hiện trường cầu Phong Châu.

Quá trình rà soát, kiểm tra nếu phát hiện tình huống khẩn cấp ảnh hưởng đến an toàn công trình cần có biện pháp xử lý khắc phục ngay và đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời có phương án đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông.

Sau khi hoàn thành đợt rà soát, kiểm tra này, các khu quản lý đường bộ và sở giao thông vận tải cần báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền có các giải pháp trước mắt và lâu dài khắc phục các nguyên nhân làm ảnh hưởng an toàn công trình cầu.

Đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã đề xuất Bộ GTVT giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Phong Châu QL32C, tỉnh Phú Thọ.

Nhằm đảm bảo ATGT, đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến QL32C qua sông Thao, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT xem xét, giao Cục nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cầu Phong Châu mới trên QL.32C, tỉnh Phú Thọ bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện năm 2024 - 2025.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, vào 10h02 sáng ngày 9/9, nước dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn tác động làm cầu Phong Châu bị đổ trụ T7 và sập 02 nhịp chính T6 và T7 (2 nhịp dàn thép) gác trên trụ T7.

Lo ngại an toàn cho các cây cầu khi nước sông dâng cao và chảy siết trước tình hình diễn biến bão lũ, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ cấm phương tiện lưu thông qua cầu Trung Hà, cầu Tứ Mỹ. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã cấm phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên, cầu Đuống và hạn chế xe qua cầu Chương Dương; Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã cấm người và xe qua cầu Yên Bái,…