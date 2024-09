Trạm CSGT Tân Túc xuyên đêm, xuyên lễ đảm bảo trật tự an toàn giao thông nơi cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Chiều 2/9, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, lực lượng trẻ Trạm CSGT Tân Túc đã chủ động phối hợp Công an huyện Bình Chánh, Công an xã Bình Chánh, đoàn viên thanh niên xã Tân Quý Tây tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với các cửa hàng, tiệm sửa chữa, vá xe máy không thực hiện hành vi rải đinh trên đường đồng thời tổ chức hoạt động tuần tra hút đinh thường xuyên 2 lần/ngày.

Nhờ sự ra quân quyết liệt của các lực lượng, tình trạng rải đinh, vật sắt nhọn đã giảm mạnh, gần như không còn trên tuyến địa bàn Trạm CSGT Tân Túc.

CSGT Tân Túc xuyên đêm, xuyên lễ đảm bảo trật tự an toàn giao thông cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

CSGT Tân Túc hỗ trợ hút đinh trên quốc lộ. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong 2 ngày 30 và 31/8, hàng chục ngàn lượt phương tiện đi qua địa bàn Trạm CSGT Tân Túc, đặc biệt là trên tuyến quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh, đường dẫn lên cao tốc TP.HCM – Trung Lương để đi về các tỉnh miền Tây. Dự báo trước tình hình gia tăng đột biến trên, Cấp ủy – BCH Trạm CSGT Tân Túc quán triệt từng cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, "bám chốt bám đường", vượt qua mọi khó khăn để giúp người dân đi lại qua địa bàn thuận tiện và nhanh chóng.

Ngoài nhiệm vụ chính trị được giao, với tinh thần trách nhiệm và xung kích của tuổi trẻ Trạm CSGT Tân Túc, trong chiều ngày 30/8, Chi đoàn Trạm CSGT Tân Túc đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh tổ chức hoạt động "Trạm tiếp sức" trên tuyến quốc lộ 1, giáp với tỉnh Long an nhằm tiếp nước suối cho những người dân điều khiển xe máy về quê nghỉ lễ và tặng mũ bảo hiểm cho các em thiếu nhi, người dân đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.

Mặc dù trong buổi chiều tối ngày 30/8, lượng phương tiện giao thông gia tăng đột biến và xảy ra trận mưa lớn trên địa bàn nhưng lực lượng CSGT vẫn luôn có mặt tại các giao lộ trọng điểm để đảm bảo giao thông luôn được thông suốt.

Trung tá Trần Minh Quang - Trưởng trạm Tân Túc cho biết đơn vị cùng Cấp ủy – Ban Chỉ huy thường xuyên kiểm tra trên đường, kịp thời có mặt tại "điểm nóng" để chỉ đạo, điều động, tăng cường lực lượng đồng thời động viên, quán triệt cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn thực hiện tốt mọi chức trách được giao, thực hiện nhiệm vụ "xuyên đêm – xuyên lễ" để góp phần đem lại kỳ nghỉ lễ yên vui, an lành và tăng cường cán bộ chiến sĩ phân luồng điều tiết đảm bảo cho người dân về quê thông suốt, không bị ùn tắc giao thông.