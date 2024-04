Một công ty casting có trụ sở tại Atlanta đã từ bỏ dự án phim "Tulsa King" sau những cáo buộc rằng, nam tài tử Sylvester Stallone và một trong những đạo diễn đã miệt thị một số diễn viên quần chúng làm việc trong bộ phim truyền hình Paramount+.



CL Casting của Atlanta được thuê để tìm kiếm các diễn viên từ 18 tuổi trở lên cho mùa thứ hai của loạt phim do Taylor Sheridan sản xuất. Tuy nhiên, dường như môi trường làm việc tại đoàn làm phim "Tulsa King" nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên một trang Facebook riêng dành cho diễn viên quần chúng ở Atlanta, Hoa Kỳ. Sylvester Stallone cùng một đạo diễn giấu tên bị cáo buộc gọi một số diễn viên quần chúng là "xấu xí", "thùng mỡ" và "gã béo chống gậy". Người nhận bình luận cuối cùng nói rằng, điều đó "làm tổn thương" anh khi nghe mô tả về bản thân như vậy ở phim trường.

"Rambo" Sylvester Stallone bị cáo buộc khinh miệt bạn diễn

Sylvester Stallone trong vai Dwight "The General" Manfredi của loạt phim "Tulsa King". Ảnh: Deadline.

Có cáo buộc cho rằng, Sylvester Stallone sau đó đã đề xuất phía sản xuất đưa vào "những cô gái trẻ xinh đẹp phải vây quanh tôi".

CL Casting đã thông báo trên trang Facebook riêng rằng, họ sẽ ngưng hợp tác với đoàn làm phim.

Thông báo viết: “Chúng tôi đã chọn từ bỏ "Tulsa King". Chúng tôi sẽ hoàn tất công việc vào tuần tới và ngày 12/4 sẽ là ngày làm việc cuối cùng".

Trong một bình luận riêng được chia sẻ giữa các diễn viên quần chúng trên trang Facebook, Rose Locke của CL Casting kêu gọi các khách hàng của mình liên hệ nếu họ nghe hoặc trải qua bất cứ điều gì trên phim trường "độc hại" của "Tulsa King". Thông báo đó, cùng với những lời phàn nàn về hành vi của tài tử Sylvester Stallone, đã được Julie Benson, một biên kịch không liên quan đến bộ phim truyền hình của Paramount+ chia sẻ

Các cáo buộc về cách hành xử trên phim trường "Tulsa King" đã lan truyền trên các trang Facebook khác dành cho diễn viên quần chúng, chẳng hạn như trang do Dee Dee McDaniel Simmons ở Nam Carolina điều hành.

"Một số nhóm diễn viên quần chúng đang nói về những gì đã xảy ra trên phim trường "Tulsa King" khi quay ở Atlanta. Lúc đầu, tôi hy vọng đó chỉ là một tin đồn, nhưng đã có vô số người nói về những gì họ thấy, cách họ bị đối xử... Đáng buồn thay, Sylvester Stallone và ê-kíp của anh đã khiến mọi thứ trở nên khổ sở đối với diễn viên quần chúng. Nhiều người khẳng định, phim trường hoàn toàn thiếu chuyên nghiệp và hỗn loạn", cô viết.



"Tulsa King" kể về một tay mafia đình đám ở New York, Dwight "The General" Manfredi (Sylvester Stallone thủ vai). Bối cảnh bộ phim kể về thời điểm khi Dwight được ra tù sau 25 năm chịu án và bị ông chủ của mình đày đến Tulsa, Oklahoma. Nhận ra rằng gia đình mafia có thể đang "trơ" mình, Dwight dần dần xây dựng một băng đảng nhằm thiết lập một đế chế tội phạm mới.

Sylvester Stallone nổi tiếng toàn thế giới với vai diễn Rambo. Ảnh: FW.

Sylvester Stallone sinh ngày 6/7/1946 tại New York, là một diễn viên, nhà biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất phim người Mỹ. Ông nổi tiếng với vai diễn trong các bộ phim hành động như "Rocky", "Rambo" và "The Expendables".

Stallone sinh ra với một số biến chứng khiến khuôn mặt bị liệt một phần. Ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào đầu những năm 1970, nhưng phải đến năm 1976, ông mới đạt được thành công vang dội với vai Rocky Balboa trong bộ phim cùng tên. "Rocky" là một câu chuyện về một võ sĩ quyền anh hạng nặng không được đánh giá cao, người đã có cơ hội tranh đai vô địch thế giới. Bộ phim đã trở thành một hiện tượng văn hóa, và Stallone nghiễm nhiên biến mình thành ngôi sao điện ảnh quốc tế.

Stallone tiếp tục thành công với các vai diễn trong các bộ phim hành động khác như: "Rambo" (1982), "Cobra" (1986) và "Cliffhanger" (1993). Ông cũng đóng vai chính trong các bộ phim hài như: "Oscar" (1991) và "Stop! Or My Mom Will Shoot" (1992).

Vào những năm 2000, Stallone trở lại với vai Rocky trong "Rocky Balboa" (2006) và "Creed" (2015). Ông cũng đóng vai chính trong loạt phim "The Expendables", tập hợp các ngôi sao hành động thập niên 1980 và 1990.

Stallone là một trong những ngôi sao hành động thành công nhất mọi thời đại. Ông đã đóng vai chính trong hơn 50 bộ phim và đã thu về hơn 10 tỷ USD tại phòng vé. Ông được vinh danh với Ngôi sao Danh vọng Hollywood vào năm 1984 và được trao giải Quả cầu vàng cho Nam diễn viên điện ảnh phụ xuất sắc nhất vào năm 1977.