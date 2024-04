Con gái ruột lớn nhất của cặp đôi Brad Pitt - Angelina Jolie là Shiloh, năm nay 17 tuổi. Cô gái này được truyền thông chú ý từ khi chào đời cho đến ngày nay do sự nổi tiếng của bố mẹ. Cặp đôi Brad Pitt - Angelina có chung 5 người con khác gồm: Maddox (22 tuổi), Pax Thiên (20 tuổi), Zahara (19 tuổi) và cặp song sinh 15 tuổi Vivienne và Knox. Mặc dù những đứa trẻ đã bị chia rẽ trong cuộc ly hôn của cha mẹ chúng, song Shiloh đã không chọn đứng về phía nào dù cảm thấy "bị mắc kẹt giữa cuộc chiến giành giật này" khi cuộc chiến pháp lý của Pitt và Jolie về nhà máy rượu Chateau Miraval của Pháp vẫn tiếp diễn.

Vì sao con gái ruột của Brad Pitt và Angelina Jolie bất hoà với Pax Thiên?

Shiloh (bên phải) được truyền thông Hoa Kỳ đánh giá thông minh và có tài năng giống bố mẹ. Ảnh: Beast.

"Cô ấy chọn không theo phe nào", một nguồn tin ẩn danh nói với Life & Style. Cô nói thêm rằng, cô không thiên vị bất kỳ người nào trong bố mẹ, không giống như các anh chị em của cô.

"Cô ấy nhìn ra cả hai quan điểm mà không phán xét về bố mẹ", tờ này tiếp tục chia sẻ và khẳng định rằng Shiloh khao khát gia đình cô được "trọn vẹn và hạnh phúc". Vì vậy, cô muốn Brad Pitt và Angelina Jolie hòa giải.

Shiloh (trái) và Pax Thiên chụp ảnh cùng Angelina Jolie. Ảnh: Beast.

"Maddox rõ ràng đã đứng về phía Angelina, nhưng Shiloh chỉ muốn gia đình cô ấy trọn vẹn và hạnh phúc trở lại. (Shiloh) yêu cả bố và mẹ. Cô ấy đủ lớn để hiểu mọi thứ sẽ không được như trước, nhưng cô mong muốn được thấy bố mẹ trở thành bạn bè", nguồn tin nói.

Các nguồn tin nói chuyện với Life & Style cũng khen ngợi Shiloh vì sự thông minh của cô. Cô sẽ bước sang tuổi 18 vào tháng tới.

"Shiloh khiến mọi người kinh ngạc với sự thông minh của mình. Cô ấy biết rất nhiều về nghệ thuật và kiến trúc từ bố cô ấy và thông thạo các vấn đề nhân đạo nhờ mẹ", Life & Style viết.

Ngoài ra, con ruột lớn nhất của Brad Pitt và Angelina Jolie được truyền thông Hoa Kỳ nhận định là "thiếu niên bình dị nhất mà bạn từng gặp". Mặc dù là con của một cựu cặp đôi hạng A ở Hollywood, Shiloh vẫn "khiêm tốn" và "khôn ngoan hơn tuổi của mình". "Công lớn thuộc về Brad Pitt và Angelina Jolie. Họ đã cố gắng cho con gái một tuổi thơ bình thường và đảm bảo rằng cô ấy cảm thấy được bảo vệ", nguồn tin nói thêm.

Gần đây, công chúng và các phương tiện truyền thông đánh giá rằng tuyên bố mới nhất của Shiloh nhằm phản đối hành động của Pax Thiên.

Nguồn gốc của vấn đề được xem là do sự căm ghét từ phía Pax Thiên đối với cha nuôi Brad Pitt. Kể từ khi ly hôn với Angelina Jolie và bị cáo buộc lạm dụng gia đình, Brad Pitt đã không xuất hiện cùng con trai nuôi Pax Thiên. Mối quan hệ giữa Pax Thiên và Brad được cho là trở nên căng thẳng hơn sau khi con trai nuôi gốc Việt này đã công khai chỉ trích Brad với những lời lẽ gay gắt vào Ngày của Cha cách đây 4 năm qua. Trên tài khoản Instagram cá nhân, Pax Thiên không ngần ngại gọi Brad là "tên kẻ đáng khinh", "tồi tệ" và sử dụng các từ văn không mềm dẻo để mô tả cha nuôi.

Pax Thiên đứng về phía mẹ Angelina Jolie trong cuộc chiến pháp lý với Brad Pitt. Ảnh: Page Six.

Trong khi đó, mong muốn của Shiloh để cha mẹ hòa thuận dường như khó xảy ra sớm vì cuộc chiến pháp lý của họ ngày càng nóng lên. Jolie gần đây cáo buộc chồng cũ là Brad Pitt đã bạo hành cô từ trước khi vụ việc năm 2016 xảy ra. Điều đó khiến minh tinh đệ đơn ly hôn. Hai ngôi sao kết hôn vào 2014 và ly hôn năm 2019. Họ có 6 người con (3 con đẻ, 3 con nuôi) là Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh, Knox và Vivienne.

“Việc Pitt bạo hành thể xác đối với Jolie bắt đầu từ trước chuyến bay của gia đình từ Pháp tới Los Angeles vào tháng 9/2016. Nhưng chuyến bay này đánh dấu lần đầu tiên anh ta bạo hành thể xác đối với bọn trẻ. Jolie sau đó lập tức rời bỏ anh ta”, People trích dẫn.

Brad Pitt công kích lại vợ cũ bằng cách yêu cầu cô công khai các thỏa thuận không tiết lộ thông tin của cô với các bên thứ ba, bao gồm cả trợ lý của cô. Ngôi sao "Once Upon a Time in Hollywood" được cho là muốn biết liệu Jolie có bịt miệng nhân viên của mình hay không.