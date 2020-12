Rời Than Quảng Ninh, cựu HLV ĐT Việt Nam ngay lập tức có bến đỗ mới

HLV Phan Thanh Hùng đã từ chức ở Than Quảng Ninh sau khi đội bóng rơi vào khủng hoảng tài chính. Dù Sở VHTT tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ chi trả những khoản nợ, đội bóng không thể duy trì sau khi hàng loạt các trụ cột ra đi như Tuấn Linh, Văn Việt, Quách Tân,.... Thậm chí, Than Quảng Ninh phải tập cùng hội CĐV do không có đủ người. Than Quảng Ninh không đáp ứng được những điều kiện về vật chất cũng như con người, HLV Phan Thanh Hùng đã từ chức.



HLV Phan Thanh Hùng.

Không lâu sau đó, ông Phan Thanh Hùng đã nhanh chóng tìm được bến đỗ mới. Ông tiết lộ với VNexpress: "Tôi đang đàm phán với B.Bình Dương, mọi chuyện ổn."

Trước khi ông Phan Thanh Hùng về Bình Dương, GĐKT Đặng Trần Chỉnh kiêm nhiệm vị trí HLV đội bóng. Ngay sau khi nhậm chức, ông liền đưa Tiến Linh lên làm đội trưởng thay Tô Văn Vũ. Cựu thủ quân Becamex tỏ ra bất bình với quyết định của BLĐ đội bóng khi họ chọn Tiến Linh làm đội trưởng vì phong thuỷ.

Tiến Linh được chọn làm đội trưởng của Becamex Bình Dương vì phong thuỷ.

Sau khi có HLV Phan Thanh Hùng, Becamex Bình Dương được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo ở V.League và cạnh tranh sòng phẳng với Viettel và Hà Nội FC. Sau mùa giải 2019, Becamex Bình Dương chia tay một loạt các trụ cột như Tấn Trường, Anh Đức và đặt niềm tin vào lứa trẻ như Tiến Linh, Tuấn Cảnh, Anh Tài. Ở mùa giải V.League 2020, Bình Dương về đích ở vị trí thứ 6 với 28 điểm.