Rộn ràng "mùa" Tri ân

Sáng 24/12/2022, Hội trường UBND phường Chi Lăng (TP.Pleiku) rộn ràng hơn thường ngày. Hôm nay, Điện lực Pleiku (PC Gia Lai) tổ chức thăm và tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp tết đến xuân về.

Không khí náo nhiệt đã xua đi cái lạnh rét của những ngày đông. Tranh thủ trò chuyện cùng bà con mới biết, mỗi gia đình ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn riêng, gia đình này có người thân nhiễm chất độc hóa học, gia đình kia thì có người bị ung thư, người thì vợ của liệt sỹ… Nhưng điểm chung của họ là hoàn cảnh, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Điện lực Pleiku trao quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, tại P. Chi Lăng, TP. Pleiku

Anh H'Dăng (làng Ia Lang, phường Chi Lăng) không giấu được vui mừng, nói: "Cứ đến tháng 12 hàng năm là mình và bà con trông chờ các anh Điện lực xuống tặng quà, sửa chữa, thay thế thiết bị điện miễn phí. Các anh còn hướng dẫn bà con mình sử dụng điện tiết kiệm, anh toàn. Mình và bà con vui lắm, cảm ơn ngành điện".

Công nhân Điện lực Pleiku sửa chữa hệ thống điện miễn phí cho các hộ nghèo tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku

Bà Nguyễn Thị Bích Liễu, Phó Giám đốc kinh doanh Điện lực Pleiku cho biết: "Tri ân khách hàng năm nay với chủ đề "Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả", Điện lực Pleiku đã nhanh chóng khảo sát các đối tượng khách hàng để biết họ thiếu gì, cần gì, muốn gì, từ đó đơn vị có những việc làm cụ thể, thiết thực, không để trường hợp làm cho có hay trao quà không đúng đối tượng… Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ để những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết ấm áp, Điện lực Pleiku đã vận động CBCNV quyên góp tiền, sách vở, áo quần cùng sự hỗ trợ kinh phí của Công ty để trao tặng cho bà con. Bên cạnh đó, Điện lực Pleiku cũng thực hiện lắp đặt điện, sửa chữa điện miễn phí cho khách hàng với tổng kinh phí trên 25 triệu đồng. Tuy những phần quà không lớn nhưng cũng đã thể hiện trách nhiệm của CBCNV Điện lực Pleiku với cộng đồng".

Ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư chi đoàn Điện lực Pleiku hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Bà Trần Thị Út – Phó Chủ tịch UBND phường Chi Lăng cảm kích: "Việc Điện lực Pleiku thực hiện chương trình tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách đã góp phần trực tiếp giúp các gia đình bớt khó khăn, cải thiện đời sống. Chính quyền địa phương cũng như các gia đình rất cảm ơn và mong muốn trong thời gian tới, Điện lực Pleiku tiếp tục nghĩa cử cao đẹp này. Tuy những phần quà có giá trị không lớn, nhưng đây chính là sự chung tay, góp sức của Điện lực Pleiku với chính quyền địa phương nhằm đem lại niềm vui cho các gia đình chính sách khi Xuân về, Tết đến".

Trước đó, nằm trong chuỗi các hoạt động "Tri ân khách hàng" năm 2022, Đoàn thanh niên Điện lực Ayun Pa đã thực hiện thi công đường dây sau công tơ, lắp đặt hệ thống điện trong nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khu tái định cư làng Tông Ố, xã Ia Broăi, huyện Ia Pa. Ngày 14/12/2022, Điện lực Ayun Pa cũng thực hiện miễn phí vệ sinh công nghiệp không cắt điện đối với các trạm biến áp khách hàng có sản lượng điện năng tiêu thụ lớn gồm: TBA Cổ phần Long Sơn, TBA Bê tông nhựa Ia Sao, TBA Phân vi sinh TTC, TBA Hoàng Khánh và TBA Việt Gia Khang.

Công nhân Điện lực AyunPa sửa chữa điện cho hộ nghèo làng Tông Ố, Xã Ia Broăi, huyện Ia Pa

Ngày 17/12/2022, Điện lực Đức Cơ cũng tổ chức chương trình "Tri ân khách hàng", đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại 2 làng Ngol Le và Krêl (xã Ia Krêl). Tại chương trình, Điện lực huyện Đức Cơ đã tổ chức tuyên truyền đến các hộ dân sử dụng điện an toàn tiết kiệm; tặng 14 thẻ bảo hiểm an toàn điện, 15 suất quà (gồm 10 ký gạo, dầu ăn, đường, bột ngọt) và hơn 50 bộ quần áo mới… cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, cán bộ, công nhân Điện lực huyện còn tổ chức kéo điện và lắp bóng đèn điện miễn phí cho 2 gia đình thuộc hộ nghèo tại làng krêl, sửa chữa điện cho các hộ dân thuộc 2 làng Ngol Le và Krêl.



Công nhân Điện lực Pleiku sửa chữa hệ thống điện miễn phí cho các hộ nghèo tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku

Tại Điện lực Mang Yang, từ đầu tháng 12/2022, Điện lực Mang Yang đã triển khai các hoạt động tri ân khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện Mang Yang và xã Hải Yang (huyện Đắk Đoa). Theo đó, Điện lực thực hiện đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ cho các doanh nghiệp lớn trên địa bàn, như: Công ty Cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần chăn nuôi Gia Lai, Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Công ty bò thịt bò sữa Cao Nguyên và các phụ tải lớn trên địa bàn. Trong tháng 12/2022, Điện lực Mang Yang đã thực hiện vệ sinh hotline miễn phí cho 03 TBA của Công ty Bò thịt bò sữa Cao Nguyên, 07 TBA của Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi; thực hiện sửa chữa đường dây sau công tơ cho các khách hàng trên địa bàn huyện; bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống đèn chiếu sáng thắp sáng đường quê của thôn 3 xã Đắk Jơ Ta, thôn 1( xã Ayun), làng Pờ Yầu (thuộc xã Lơ Pang) với tổng kinh phí gần 10 triệu đồng. Đồng thời tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt, sản xuất và thực hiện chương trình "Thẻ bảo hiểm an toàn điện" cho 13 khách hàng có hoàn cảnh khó khăn.

Lại một mùa giáng sinh về báo hiệu ngày Tết Nguyên đán đang đến gần, trong tôi trào dâng niềm vui khó tả, quên đi cái rét ngày giáng sinh, ấm lòng khi nhìn vào những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt lấp lánh niềm vui của những người nghèo khi nâng niu món quà nhỏ mà Ngành điện Gia Lai đã trao tặng. Hy vọng, những gì ngành điện đã và đang làm sẽ giảm bới một phần khó khăn của bà con vùng sâu, vùng xa còn rất nhiều khó khăn.