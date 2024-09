Rừng Phòng hộ Phú Ninh ở Quảng Nam có thêm 10.000 cây lim xanh

Ngày 2/8/2024, Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh vị trí Top 3 trong "Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2024" do Vietnam Report và báo Vietnamnet khảo sát, đánh giá và trao giải; giải "Doanh nghiệp Văn hóa UNESCO 2024 điển hình về Thực hiện Trách nhiệm Xã hội" do Liên hiệp các hội UNESCO Thế giới và Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam trao tặng vào ngày 5/8/2024 vì những thành tích, đóng góp bền bỉ và toàn diện trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng địa phương; giải "Doanh nghiệp Vì Cộng đồng – Saigon Times CSR" trong 5 năm liên tiếp (2019 – 2023) do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn trao tặng; Chứng nhận của Phái đoàn Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam vào ngày 24/11/2023 về những đóng góp bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng xanh bền vững.