Sa lưới sau 21 năm thay tên đổi họ trốn truy nã Sa lưới sau 21 năm thay tên đổi họ trốn truy nã

Ngày 13/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, Công an huyện M'Đrắk đã bàn giao đối tượng trốn truy nã Giàng Seo Sà (SN 1975, quê quán tỉnh Lào Cai) cho Công an huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.