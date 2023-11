Sa Pa: Cách chức một hiệu trưởng vì quan hệ bất chính với nữ giáo viên cùng trường

Theo đó, ông Trần Xuân Thanh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Tả Van bị cách chức xuống làm giáo viên và điều chuyển đi trường khác. Còn bà Ng.Th.H.Tr. là giáo viên Tiếng Anh Trường PTDTBT TH&THCS Tả Van bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đã xin nghỉ việc.

Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa đã ban hành Quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Trần Xuân Thanh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Tả Van, xã Tả Van. Ảnh: B.M.

Được biết, sau khi UBND thị xã Sa Pa nhận được đơn tố cáo của công dân C.V.C, UBND thị xã đã ban hành văn bản về việc thông báo kết luận nội dung tố cáo, với nội dung: "Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo của tổ xác minh, các tài liệu chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật; Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa kết luận nội dung tố cáo trong đơn ghi ngày 12/7/2023 của công dân tố cáo ông Trần Xuân Thanh, Hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS Tả Van là có cơ sở.

Do vậy, trên cơ sở xem xét xử lý trách nhiệm đối với ông Trần Xuân Thanh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Tả Van và bà Ng.Th.H.Tr. là giáo viên Tiếng Anh Trường PTDTBT TH&THCS Tả Van, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa đã ban hành Quyết định về việc kỷ luật viên chức lãnh đạo, quản lý trường học bằng hình thức cách chức đối với ông Trần Xuân Thanh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Tả Van, xã Tả Van. Kỷ luật viên chức, hình thức kỷ luật áp dụng đối với bà Ng.Th.H.Tr. là cảnh cáo.

Trước đó, trong thời gian vợ anh C.V.C sinh sống và làm việc tại thị xã Sa Pa, anh có nghe về việc vợ anh (bà Ng.Th.H.Tr.) có quan hệ nam nữ bất chính. Sau khi nghe được tin như vậy, để giải quyết nghi ngờ nên anh C. đã đặt camera tại phòng trọ nơi vợ anh ở tại phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Sau đó anh C. phát hiện vợ anh đã đưa ông Trần Xuân Thanh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Tả Van về phòng trọ và thực hiện hành vi quan hệ nam nữ bất chính. Mặc dù câu chuyện đã được 2 bên gia đình nội, ngoại động viên hòa giải. Tuy nhiên, do vợ anh C. không hề hồi tâm chuyển ý mà vẫn liên tục có hành vi quan hệ nam nữ bất chính với ông Trần Xuân Thanh nên anh đã làm đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý vụ việc.