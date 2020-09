Sa Pa đột nhiên lạnh dị thường, chỉ còn 12 độ C, tín hiệu báo trước mùa đông đến sớm và rét sâu

Cụ thể, lúc 7h sáng 15/9, Trạm Khí tượng Bắc Hà quan trắc được nhiệt độ giảm tới 20,8 độ C; Sa Pa tụt còn 12,2 độ C, giảm 1,7 độ C so với ngày hôm trước, cao hơn mốc kỷ lục đã ghi nhận được trong 10 ngày giữa tháng 9 là 1,7 độ C.



Trước hiện tượng thời tiết dị thường này, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, đây là tín hiệu cho thấy mùa đông năm nay sẽ đến sớm và lạnh sâu hơn.

Nhiệt độ tại thị xã Sa Pa đột nhiên giảm sâu từ ngày 15/9, báo hiệu một mùa đông đến sớm. Ảnh minh họa.

Về nguyên nhân gây hiện tượng nhiệt độ giảm sâu ở Sa Pa, chỉ còn 12,2 độ C, như ở giữa mùa đông rét mướt, theo Đài Khí tượng - Thủy văn Lào Cai, đêm 14/9, vùng hội tụ trên cao và rãnh áp thấp ảnh hưởng đến Lào Cai gây mưa kéo dài thời gian qua suy yếu nhanh.

Mưa ở các địa phương trong tỉnh giảm hẳn, vùng núi ban đêm trời chuyển sang ít mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ giảm sâu.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên trong năm Sa Pa chứng kiến cảnh thời tiết dị thường này, trước đó, vào ngày 4/9, nhiệt độ tại Sa Pa đã giảm đến 12,9 độ C; mức thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc trong 10 ngày đầu tháng 9 tính từ năm 1957 đến nay.