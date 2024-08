Sacombank đạt vị trí cao trong nhiều bảng xếp hạng

Ngày 02/8/2024, Sacombank được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vinh danh trong "Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2024" và "Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân Việt Nam uy tín năm 2024". Cùng ngày, Sacombank được vinh danh ở hạng mục "G - Quản trị doanh nghiệp xuất sắc" tại Lễ công bố "Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2024" do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức.

"Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả" và "Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân Việt Nam uy tín" là các bảng xếp hạng mà Vietnam Report xây dựng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đại chúng có nền tảng tài chính vững vàng, đạt thành tựu đáng ghi nhận trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng và tạo dựng được hình ảnh ấn tượng. Riêng Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân Việt Nam uy tín tôn vinh những tổ chức đầu ngành trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, là trụ cột vững vàng của nền kinh tế trong thời gian biến động vừa qua.

Sacombank được vinh danh trong nhiều giải thưởng uy tín

So với năm 2023, Sacombank tăng 10 hạng trong "Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả", tăng từ hạng 7 lên hạng 6 trong "Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân Việt Nam uy tín". Có tên trong hai bảng xếp hạng này nhiều năm liền là minh chứng cho việc Sacombank đã không ngừng chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, nhạy bén tận dụng cơ hội để hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh, chuyển đổi số, từ đó củng cố thêm hình ảnh trong mắt công chúng, cổ đông, nhà đầu tư…

"Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2024" do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư thực hiện là bảng xếp hạng giúp thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội Việt Nam. Chương trình ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp đã góp phần vào việc phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và công bằng xã hội. Sacombank được vinh danh ở hạng mục "G - Quản trị doanh nghiệp xuất sắc" trong bảng xếp hạng này là do mô hình quản trị của Ngân hàng luôn hướng đến các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế. Sacombank quản trị rủi ro theo Basel III với các chỉ số an toàn hoạt động được kiểm soát và duy trì trong ngưỡng giới hạn; việc kiểm soát rủi ro luôn được triển khai chặt chẽ ở tất cả điểm giao dịch và trở thành văn hóa ở mỗi cán bộ nhân viên.

Trước đó, Sacombank cũng vừa được Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF) vinh danh tại hạng mục thuộc hệ thống giải thưởng ABF Retail Banking Awards. Năm nay ABF bình chọn Sacombank là "Ngân hàng cung cấp giải pháp thanh toán tốt nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ" (SME Payment Solutions of the Year – Vietnam) vì thỏa các tiêu chí về tính độc đáo - đổi mới, sự hiệu quả - tác động, tính năng động của các giải pháp tài chính cho SMEs.