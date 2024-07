Sacombank tiếp tục được The Asian Banking and Finance vinh danh Sacombank tiếp tục được The Asian Banking and Finance vinh danh

Năm 2024 là năm thứ 6 Sacombank được Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF) vinh danh tại hạng mục thuộc hệ thống giải thưởng ABF Retail Banking Awards.

Năm nay ABF bình chọn Sacombank là “Ngân hàng cung cấp giải pháp thanh toán tốt nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” (SME Payment Solutions of the Year – Vietnam) vì thỏa các tiêu chí về tính độc đáo - đổi mới, sự hiệu quả - tác động, tính năng động của các giải pháp tài chính cho SMEs. Chuyển đổi số toàn diện là một trong những mục tiêu chiến lược xuyên suốt của Sacombank trong những năm gần đây. Bên cạnh góp phần nâng cao năng lực quản trị - điều hành, đó còn là "chìa khóa" để Sacombank phát triển hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng số mang lại những trải nghiệm tối ưu cho khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) – phân khúc chiếm tỷ trọng lớn trong hệ khách hàng doanh nghiệp tại Sacombank cũng như số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam. Hiện tại, gần 150.000 doanh nghiệp đã tin tưởng sử dụng dịch vụ qua kênh điện tử (Internet Banking) của Sacombank nhờ tính an toàn, bảo mật cao và có nhiều tính năng đáp ứng tốt các nhu cầu về tài chính như mở tài khoản, thanh toán trong nước, chuyển tiền quốc tế, phát hành L/C…, đặc biệt có đa dạng phương thức xác thực, mô hình phê duyệt từ đơn đến đa cấp phù hợp với quy mô doanh nghiệp từ siêu nhỏ (Micro SME) đến SME. Các hóa đơn, chứng từ giao dịch tại kênh điện tử của Sacombank đều được Ngân hàng ký điện tử bằng chữ ký số công cộng, đặc biệt hóa đơn điện tử Sacombank còn cung cấp thêm định dạng [.xml] giúp doanh nghiệp dễ dàng truyền thông tin với cơ quan thuế. Sacombank đã ứng dụng các công nghệ hiện đại như OCR (Nhận dạng ký tự quang học), RPA (Công nghệ Robot) và xác thực chữ ký số, nền tảng eKYC hỗ trợ khách hàng thao tác nhanh chóng mà không cần phải đến quầy, không phải nhập liệu thủ công khi đăng ký trực tuyến tài khoản và các dịch vụ đi kèm. Sacombank tiếp tục được The Asian Banking and Finance vinh danh lần thứ 6 Đến nay, có gần 42.000 thẻ doanh nghiệp đã được Sacombank phát hành, hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả khi tách biệt được chi tiêu cá nhân và doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của doanh nghiệp và mang lại nhiều ưu đãi hấp dẫn từ các đối tác liên kết. Cùng với nhiều giải pháp thanh toán thông minh từ Sacombank như cổng thanh toán trực tuyến, thanh toán qua máy POS, dịch vụ Tap to Phone, Sacombank QR Pay… hoạt động kinh doanh, bán hàng của doanh nghiệp trở nên nhanh chóng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Sacombank còn nâng cấp dịch vụ tra cứu giao dịch thanh toán quốc tế qua SWIFT GPI ngay trên website Sacombank và dịch vụ xác thực thông tin người thụ hưởng trước khi thanh toán quốc tế (Swift Pre-validation) giúp tránh được các sai sót trong việc chuyển tiền ra nước ngoài, giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh từ việc chậm trễ thanh toán. Đặc biệt, dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài qua SWIFT GO đã được triển khai dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với thủ tục nhanh chóng và chi phí thấp. Chỉ sau tối đa 4 giờ, người thụ hưởng ở nước ngoài có thể nhận tiền tại các ngân hàng có liên kết. Tạp chí The Asian Banking & Finance là tạp chí chuyên đánh giá, phân tích, nhận định về sự năng động và hiệu quả của ngành dịch vụ tài chính, thu hút độc giả chủ yếu là các lãnh đạo cấp cao trong ngành tài chính và ngân hàng tại Châu Á. Hệ thống giải thưởng ABF Retail Banking Awards được Tạp chí tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính vì đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường Châu Á thông qua việc cung ứng những sản phẩm - dịch vụ nổi bật, có tính đột phá. Đến nay, ABF Retail Banking Awards đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Các giải thưởng do Tạp chí đề cử đều ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia. Tham khảo thêm Tập đoàn TTC: 45 năm “Hành trình phát triển xanh”

