Vì sao 99 hộ chưa giao mặt bằng thi công đường nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương ở Long An?

Ngày 17/9, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức Lê Thành Út cho biết danh sách cụ thể có 99 hộ chưa nhận tiền để di dời, bàn giao mặt bằng thi công đường nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Tiến hành đối chiếu, 6 trường hợp có nhà, đất ở nhưng không đủ điều kiện bố trí tái định cư, 14 trường hợp có đất ở nhưng chưa xây dựng nhà và 32 trường hợp ảnh hưởng một phần đất, tài sản trên đất… Đối với những trường hợp nêu trên, UBND xã cùng các ngành đang tiếp tục vận động.

Còn đối với 47 trường hợp đủ điều kiện tái định cư, có hộ dân chưa đồng ý nhận tiền; có cá nhân đã nhận tiền, nhưng chưa đồng ý bàn giao mặt bằng do chờ bố trí lô nền tái định cư. Hiện nay, UBND huyện giao chính quyền xã phối hợp chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung vận động, nếu các hộ đồng ý sẽ hỗ trợ thuê nhà để người dân di dời, bàn giao mặt bằng.

"Huyện đang kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đầu tư xây dựng khu tái định cư để bố trí lô nền cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án", Chủ tịch UBND huyện thông tin.

Các nhà thầu thi công hoàn thành lao lắp dầm, bản mặt cầu từ mố M1 - trụ T4 của cầu vượt An Thạnh, huyện Bến Lức. Ảnh: Thiên Long

Sở Tài nguyên và Môi trường Long An cho biết, hiện tỉnh đã tạo quỹ đất sạch 100ha tại xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa ở các dự án. Ngành này chủ động cùng địa phương vận động các hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng cho dự án, tạo quỹ đất sạch để xây dựng khu tái định cư, sớm bố trí dân vào ở.

Về tiến độ công trình, chiều 17/9, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Long An thừa nhận, dự án đường tỉnh 830E đang chậm tiến độ do vướng mặt bằng, đến thời điểm hiện tại mới đạt khoảng 35% kế hoạch.

Cụ thể, các nhà thầu thi công hoàn thành lao lắp dầm, bản mặt cầu từ mố M1 - trụ T4 của cầu vượt An Thạnh bên phải và trái tuyến. Thi công đắp cát K95, sỏi đỏ, cấp phối đá dăm… mặt đường đoạn từ đường Nguyễn Văn Nhâm - quốc lộ 1, tuyến bên trái đạt trên 23%, bên phải đạt gần 30%.

Nguyên nhân công trình chậm tiến độ là do 99 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho dự án. Dự án làm khu tái định cư cho dân do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư cũng chưa xây dựng hạ tầng nên không thể bố trí tái định cư cho các hộ dân, làm ảnh hưởng tiến độ thi công.

Dự án tỉnh lộ 830E chiều dài trên 9,3km, điểm đầu tại nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương (thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức), điểm cuối kết nối ra tỉnh lộ 830 xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An, có 878 hộ dân bị ảnh hưởng. Đây là công trình trọng điểm của Long An khởi công tháng 4/2023 với mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý I/2025.

Điều đáng nói, do vướng mặt bằng, UBND tỉnh chấp nhận cho nhà đầu tư gia hạn đến cuối năm 2025 bàn giao.