Sacombank là ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất năm 2022

Sacombank vừa được tạp chí Alpha Southeast Asia (Hong Kong) vinh danh ở hạng mục Best FX Bank for Corporate and Fls – Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tốt nhất tại Việt Nam năm 2022 trong khuôn khổ giải thưởng Treasury & FX Awards 2022.