Sacombank nhận 5 giải thưởng lớn về giải pháp mới và tăng trưởng doanh số thẻ từ JCB

Cụ thể, Sacombank vinh dự được xướng tên các hạng mục: Ngân hàng dẫn đầu về Sản phẩm và Giải pháp mới 2021 - Leading Licensee in New Products and Solution 2021; Ngân hàng dẫn đầu về Tăng trưởng Doanh số thanh toán thẻ năm 2021 - Leading Licensee in Merchant Sales Growth 2021; Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số thanh toán thẻ 2021 - Leading Licensee in Merchant Sales 2021; Ngân hàng dẫn đầu về Số lượng Thẻ Tín Dụng lưu hành 2021 - Leading Licensee in Balance of Credit Card 2021 và Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số chi tiêu Thẻ Tín Dụng 2021 - Leading Licensee in Credit Card Retail Spending Volume 2021.

Đây là năm thứ sáu liên tiếp Sacombank được vinh danh và trao tặng các giải thưởng lớn về thẻ JCB. Ngân hàng được đánh giá cao trong việc liên tục triển khai các sáng kiến kinh doanh mới, đưa ra thị trường những sản phẩm thanh toán thẻ ấn tượng, đón đầu xu thế công nghệ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Điển hình, Ngân hàng đã phối hợp cùng JCB ra mắt sản phẩm thẻ thanh toán Sacombank JCB Platinum Debit – dòng thẻ thanh toán cao cấp nhất của JCB đang được phát hành tại Việt Nam với những đặc quyền và ưu đãi vượt trội.

Sacombank JCB Platinum Debit nổi bật với các tiện ích liên quan đến du lịch và trải nghiệm cuộc sống như miễn phí sử dụng dịch vụ phòng chờ VIP tại hơn 60 sân bay ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam; cung cấp dịch vụ đường dây nóng hỗ trợ toàn cầu 24/7 khi đặt xe, khách sạn, nhà hàng, sân golf tại Nhật Bản; bảo hiểm du lịch toàn cầu với giá trị lên đến 11,6 tỷ đồng…

Kể từ khi ra mắt, Sacombank JCB Platinum Debit đã gây được tiếng vang lớn khi mang đến những giá trị khác biệt, làm phong phú thị trường thẻ và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Bên cạnh các giải pháp thanh toán, Sacombank còn triển khai các hình thức chấp nhận thanh toán tiên tiến. Ngân hàng đã trở thành đơn vị tiên phong tại Việt Nam triển khai công nghệ chấp nhận thanh toán không tiếp xúc trên ứng dụng di động (Tap to Phone) nhằm đáp ứng yêu cầu hiệu quả về chi phí và khả năng nhận thanh toán không tiếp xúc cho các đơn vị chấp nhận thẻ và các doanh nghiệp cần nhiều điểm chấp nhận thanh toán di động.

Nhờ đó, doanh nghiệp không cần phải đầu tư nhiều về máy móc, đường truyền hay nhân sự mà vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh cũng như an toàn bảo mật trong thanh toán.

Song song với quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Sacombank còn đặc biệt nổi trội trong việc ra mắt các hoạt động ưu đãi, các chương trình khuyến mãi cho chủ thẻ JCB như miễn phí lượt sử dụng phòng chờ sân bay, giảm đến 2 triệu đồng dịch vụ Golf, ưu đãi đến 50% các khách sạn/resort và nhà hàng/ẩm thực cao cấp…

Gần đây nhất, Sacombank miễn phí chuyển đổi khi trả góp lãi suất 0% với giá trị hóa đơn từ 15 triệu đồng cho kỳ hạn 6 tháng hoặc 12 tháng. Các hoạt động này không chỉ khuyến khích xu hướng thanh toán qua thẻ JCB nói riêng mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán qua thẻ, hoạt động thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam nói chung.

Nhờ những nỗ lực vượt bậc này, Sacombank ngày càng khẳng định vị thế của Ngân hàng trong việc khai thác cũng như dẫn đầu phát hành dòng thẻ JCB với nhiều tiện ích tại thị trường Việt Nam.

Có thể thấy, Sacombank được đối tác, khách hàng nhìn nhận là ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực thanh toán số, không chỉ ứng dụng công nghệ để xây dựng nền tảng kỹ thuật vững chắc mà còn chú trọng cải tiến tính năng, tiện ích nhằm giúp khách hàng có trải nghiệm tốt nhất trong hành trình sử dụng dịch vụ của ngân hàng.