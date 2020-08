Sai phạm ở chung cư Bright City: Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức nói "chỗ này quả thực là phức tạp"

Tại hội nghị giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, chiều 11/8, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Đỗ Đức Trung đã dành thời gian trả lời nhiều câu hỏi của báo giới liên quan đến các vấn đề tồn tại ở địa bàn huyện.



Ông Đỗ Đức Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức thông tin tại hội nghị.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan đến tiến độ lên quận của huyện Hoài Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Đỗ Đức Trung cho biết, đến thời điểm hiện taị, huyện đạt 22 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt.



Trong 5 tiêu chí chưa đạt, có 3 tiêu chí cơ bản đạt là cân đối thu chi ngân sách, mật độ đường giao thông đô thị, đất cây xanh công cộng); 2 tiêu chí chưa đạt là cơ sở y tế cấp đô thị và tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý.

“Theo đề án, huyện Hoài Đức đặt mục tiêu lên quận vào năm 2020, tuy nhiên do các tiêu chí còn thiếu chưa thể thực hiện ngay được nên không đạt được lộ trình đó. Huyện đang phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí còn lại để lên quận vào cuối năm 2022” – ông Trung cho hay.

Liên quan đến vấn đề nước sạch trên địa bàn, Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức cho biết: Hiện nay các chương trình nước sạch đều được thực hiện xã hội hóa, mạng lưới đã đến 20 xã, thị trấn; tỷ lệ dùng nước sạch trên 80%.

"Chỉ còn 3 vùng bãi của 3 xã Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế do nhà đầu tư. Hiện nay huyện đã bàn giao mặt bằng để xây dựng trạm tăng áp, xong được trạm tăng áp thì mới đẩy được lượng nước sạch sang 3 vùng này", ông Trung nói.

Về vấn đề nước thải làng nghề, lãnh đạo huyện Hoài Đức cho rằng, với mục tiêu xử lý nước thải trong các cụm công nghiệp, hiện nay, trên địa bàn huyện có 3 nhà máy.

Một là, Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà xử lý 20.000m3/ngày/đêm đang hoạt động; nhà máy thứ hai ở Sơn Đồng với lưu lượng xử lý 8.000m3/ngày/đêm do chủ đầu tư là Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đang hoàn thành, dự kiến quý 4 này đưa vào hoạt động; thứ ba là nhà máy xử lý nước thải ở Vân Canh chưa xây dựng.

"Để giải quyết dứt điểm vấn đề môi trường tại cụm công nghiệp, TP giao cho Ban Quản lý dự án nông nghiệp triển khai, hiện đang triển khai 4 dự án nhà máy xử lý nước thải ở cụm công nghiệp: Lai Xá, Lại Yên, Trường An (An Khánh) và La Phù. Chúng tôi hi vọng 4 nhà máy xử lý rác thải này hoàn thành sẽ xử lý được nội tình việc xử lý rác thải ở các cụm công nghiệp", ông Trung nói.

Liên quan đến xử lý vi phạm trật tự đất đai của huyện Hoài Đức, ông Trung cho hay, 7 tháng đầu năm phát sinh 90 vi phạm, đã xử lý 80 trường hợp, còn 10 trường hợp sẽ tập trung xử lý dứt điểm.

Về trật tự xây dựng, kiểm tra 170 trường hợp về xây dựng, phát sinh 13 trường hợp vi phạm, hiện đã xử lý được 2.

"Chúng tôi thực hiện một tổ công tác do Trường phòng Tài nguyên Môi trường làm tổ trường, các ngành thanh tra, công an, tư pháp... phát hiện ở địa phương nào thì xử lý ngay ở địa phương đó", ông Trung nói.

Về những sai phạm ở chung cư Bright City, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho rằng "chỗ này quả thực là phức tạp" giữa chủ đầu tư với người đầu tư. Việc nghiệm thu để hoàn thành theo đúng quy định để cư dân về ở

Do một số gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn nên đã đặt vấn đề "mặc dù chưa nghiệm thu nhưng vẫn xin vào ở, đây là nguyện vọng của cư dân".

"Cái này do trách nhiệm của nhà đầu tư. Ở huyện chúng tôi vẫn biết và đã xử lý rất nhiều lần. Hiện chúng tôi vẫn có thể kiểm soát, thường xuyên giao cho lực lượng chức năng như chính quyền xã, công an, phòng cháy chữa cháy thường xuyên kiểm soát để kịp thời xử lý những phát sinh", ông Trung phân trần.