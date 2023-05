Sam Asghari và Britney Spears có sở thích đi dạo với nhau và đắm chìm vào thiên nhiên. Mới đây, Sam Asghari (29 tuổi) đã đăng một video lên Instagram có hình ảnh anh và Spears (41 tuổi) đang mỉm cười với không gian đại dương tuyệt đẹp phía sau. "Đi bộ cùng người phụ nữ của tôi", nam vũ công viết và không quên đính kèm một biểu tượng cảm xúc hình trái tim. Mặc dù vậy, một số người bình luận suy đoán rằng video không phải mới đây mà nó xuất hiện sau tin đồn mối quan hệ của họ gặp trục trặc.

Sam Asghari ngầm phủ nhận tin đồn hôn nhân sụp đổ với Britney Spears

Sam Asghari và Britney Spears. Clip: IG.

Hồi tháng 3, đại diện của Asghari là Brandon Cohen từ BAC Talent đã lên tiếng trước tin đồn hôn nhân của cặp đôi đang gặp trục trặc. Cohen giải thích rằng, Asghari đã tháo nhẫn cưới vì anh ấy đang quay một bộ phim, mặc dù không nói rõ bộ phim nào. Asghari đã thông báo vào tháng 11/2021 rằng, anh đã nhận được một vai trong bộ phim truyền hình "Lioness" do Taylor Sheridan đạo diễn.

Cặp đôi đang bị nghi ngờ có trục trặc trong hôn nhân. Ảnh: IT.

Trước khi cầu hôn Britney Spears vào tháng 9/2021, nam diễn viên gốc Iran đã nói về mối quan hệ của cả hai và mong muốn đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3/2021 với Forbes, anh nói: "Ưu tiên của tôi trong cuộc sống là luôn khiêm tốn, hiểu mình đến từ đâu và mình sẽ đi đâu. Tôi muốn tiến thêm một bước trong sự nghiệp của mình khi nói đến diễn xuất. Tôi cũng muốn đưa mối quan hệ của tôi lên một bước tiếp theo".

Theo bộ phim tài liệu "Framing Britney Spears", Asghari đã nhắc lại sự ủng hộ của anh dành cho Spears, nói trong một tuyên bố với tờ People: "Tôi luôn không muốn gì ngoài điều tốt nhất cho nửa kia của mình và sẽ tiếp tục hỗ trợ cô ấy theo đuổi ước mơ và sáng tạo, một tương lai mà cô ấy mong muốn và xứng đáng được hưởng".

Trước đó, trailer của bộ phim tài liệu đi sâu vào cuộc đời của Britney Spears được giới thiệu. Bộ phim kéo dài một tiếng, mang tên "Britney Spears: The Price Of Freedom" (tạm dịch: Britney Spears: Cái giá của sự tự do) là phim điều tra do TMZ sản xuất. Sản phẩm được cho là sẽ mang đến cho người xem cái nhìn sâu sắc về cuộc hôn nhân của ngôi sao nhạc pop 41 tuổi với Sam Asghari và nhiều vấn đề khác, xoay quanh cuộc đời nữ ca sĩ.

Harvey Levin, đại diện TMZ tuyên bố cuộc hôn nhân của cô đang gặp "rắc rối nghiêm trọng". Bộ phim cũng sẽ "phơi bày" cách Spears chi tiêu mỗi ngày và tiết lộ sự lo lắng của những người xung quanh đối với nữ ca sĩ.

Asghari và Spears gặp nhau lần đầu trên trường quay video ca nhạc "Slumber Party" của cô vào năm 2016 và sau đó cả hai có quan hệ tình cảm. Spears tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh năm 2017 rằng, họ đã mất gần "năm tháng" để kết nối lại sau buổi quay.