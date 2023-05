Mới đây, trailer của bộ phim tài liệu đi sâu vào cuộc đời của Britney Spears được giới thiệu. Bộ phim kéo dài một tiếng, mang tên "Britney Spears: The Price Of Freedom" (tạm dịch: Britney Spears: Cái giá của sự tự do) là phim điều tra do TMZ sản xuất. Sản phẩm được cho là sẽ mang đến cho người xem cái nhìn sâu sắc về cuộc hôn nhân của ngôi sao nhạc pop 41 tuổi với Sam Ashgari và nhiều vấn đề khác, xoay quanh cuộc đời nữ ca sĩ.

Britney Spears với Sam Asghari. Ảnh: People.

Harvey Levin, đại diện TMZ tuyên bố cuộc hôn nhân của cô đang gặp "rắc rối nghiêm trọng". Bộ phim cũng sẽ "phơi bày" cách Spears chi tiêu mỗi ngày và tiết lộ sự lo lắng của những người xung quanh đối với nữ ca sĩ.

Phim kể về hôn nhân đang sụp đổ giữa Britney Spears và Sam Ashgari

Charles Latibeaudiere, nhà sản xuất điều hành của TMZ và là một trong những người dẫn chương trình, thậm chí còn nói rằng anh được khuyến cáo tránh xa Spears.

Bộ phim cũng chia sẻ về mong muốn được tiếp tục ca hát của Britney Spears. Trong vài năm qua, Spears đã trải qua nhiều khó khăn và cả sự hạnh phúc, trong đó bao gồm cả việc chấm dứt quyền bảo hộ 13 năm của cô, kể từ tháng 11 năm 2021. Quyền bảo hộ là một quy trình pháp lý trong đó một người nào đó được tòa án chỉ định đảm nhận kiểm soát các quyết định liên quan đến tài chính và các vấn đề cá nhân của người được bảo hộ.

Britney Spears lần đầu tiên được đưa vào diện bảo hộ vào năm 2008 bởi người cha Jamie Spears, sau cuộc khủng hoảng năm 2007 của cô. Sau một trận chiến dài, cô đã xuất hiện trước tòa hiếm hoi vào tháng 6/2021, đưa ra những cáo buộc về cuộc đời của mình trong 13 năm qua. Ca sĩ "Toxic" cho rằng, những người bảo hộ của cô đã "lạm dụng" và "bắt nạt" cô. Cô cũng cáo buộc rằng, họ buộc cô phải dùng biện pháp tránh thai mặc dù nữ ca sĩ muốn kết hôn và sinh con với bạn trai lúc đó là Sam Ashgari.

Cha cô sau đó đã đồng ý từ chức người bảo hộ của cô. Ông đệ đơn yêu cầu chấm dứt nó vào tháng 9 2021. Kể từ đó, Britney Spears kết hôn với bạn trai lâu năm của cô, Ashgari, trong một buổi lễ vào tháng 6/2022 và ký hợp đồng tự truyện trị giá 15 triệu USD với Simon & Schuster vào tháng 2/2022.

Trước đó, nhiều tin đồn râm ran trên mạng xã hội liên quan đến hôn nhân của Spears và Asghari. Paparazzi phát hiện nữ ca sĩ đi du lịch với bạn thân khác giới và tháo nhẫn cưới, trong khi chồng cô lại ở Mỹ. Điều này làm dấy lên nghi vấn hôn nhân của cặp sao rạn nứt. Vào tháng 3, cô đã bán căn nhà của mình ở Calabasas, California với khoản lỗ 1,7 triệu USD.