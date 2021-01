Samsung vừa ra mắt Galaxy S21, Apple đã tung video quảng cáo iPhone "dằn mặt"

Video quảng cáo khả năng quay video ấn tượng của iPhone 12.

Sau khi dòng Galaxy S21 được giới thiệu chính thức, Apple đã không khiến các iFan phải sốt ruột với video quảng cáo khả năng quay video siêu “đỉnh” của iPhone.

Hình ảnh từ video quảng cáo.

Đoạn video hậu trường cho thấy bốn bộ phim được quay bởi iPhone, mang lại khá nhiều thuận tiện bởi kích thước nhỏ và tỷ lệ khung hình dọc. Từ chuyển động bằng đạo cụ tự chế đến các sản phẩm hoàn chỉnh ở cấp độ Hollywood, video cho thấy các sinh viên có thể có được những hình ảnh đẹp chỉ với một chiếc iPhone.

Apple cho biết mỗi bộ phim đang được sản xuất trong video sẽ sớm được công chiếu trên kênh YouTube của hãng.

● "RoboLuna" của Guillermo Mora: ngày 19/01

● "Our Light Shines in the Dark" của Ciara Zoe: ngày 26/01

● "Window to the Soul" của AhaNah Chapman: ngày 27/01

● "Take" của Niko Baur: chưa rõ thời gian công chiếu.

Apple đã quảng cáo về khả năng camera của iPhone trong nhiều năm. Gần đây, hãng này đã tập trung vào khả năng quay video. Các nhà làm phim có thể sử dụng iPhone trong nhiều trường hợp khác nhau, đặc biệt là ở trong những hoàn cảnh mà một chiếc máy ảnh truyền thống có thể khó hoạt động hoặc đơn giản là không thể lắp vừa.

Camera của iPhone 12 Pro/ iPhone 12 Pro Max thực sự ấn tượng.

Apple đã công bố iPhone 12 Pro với khả năng Dolby Vision HDR và ​​10-bit màu vào tháng 10/ 2020. Chiếc iPhone này có thể quay video ở độ phân giải 4K 60Hz và được tích hợp tính năng ổn định hình ảnh.