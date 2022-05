Tại Diễn đàn hỏi đáp trực tuyến về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, do Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an tổ chức, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an cho biết: Tại dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã thống nhất quy định giao Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

Đây là xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và là đòi hỏi khách quan để phù hợp với chức năng quản lý con người về trật tự, an toàn xã hội; gắn trách nhiệm chính của Bộ Công an trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo đúng Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 "Một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính"; phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ.

Tuy nhiên, tiếp thu các ý kiến góp ý hợp lý, để bảo đảm tính linh hoạt và phù hợp với phương hướng, nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy của Chính phủ trong những năm tiếp theo, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo chỉnh lý dự thảo Luật, chỉ quy định nội dung chính sách về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và những vấn đề mang tính nguyên tắc về quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, không quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Bộ.

"Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 4/3/2022, Chính phủ đã thống nhất sau khi Luật được ban hành, tiếp tục giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác này, Bộ Công an tham gia giám sát, bảo đảm có sự phối hợp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ", Đại tá Bình thông tin.



Về đề xuất quy định đấu giá, cấp biển số xe ô tô đang được dư luận quan tâm, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, dự thảo quy định xe cơ giới tham gia giao thông phải được cấp biển, đây là điều kiện để tham gia giao thông, còn hình thức cấp biển do Chính phủ quy định.

Luật Quản lý tài sản công quy định tài nguyên số là một dạng tài sản công nên Chính phủ sẽ quyết định dưới hai hình thức. Một là vẫn duy trì hình thức cũ (bấm số ngẫu nhiên) để đảm bảo công khai minh bạch, bên cạnh đó có thể đấu giá biển số nếu người dân có nhu cầu. Trường hợp 2 hoặc nhiều người cùng thích 1 biển số thì biển này được đấu giá công khai, ai trả giá cao hơn sẽ được quyền sở hữu.

"Hiện người dân chỉ có một hình thức bấm biển số ngẫu nhiên. Chúng tôi đề nghị người dân được lựa chọn hoặc là bấm biển số ngẫu nhiên hoặc lựa chọn biển số. Nếu lựa chọn thì số đó sẽ được chuyển sang cơ quan phụ trách đấu giá trực tuyến công khai. Người nào trả giá cao hơn sẽ được tiếp nhận", Đại tá Đỗ Thanh Bình nói.