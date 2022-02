Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài sẽ còn đón khách lên "đỉnh điểm"

Khách tới sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất tăng cao

Do hành khách tới sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao khiến cho tình trạng thiếu xe taxi trầm trọng tại Tân Sơn Nhất diễn ra. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã chỉ đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam trực tiếp làm việc với Sở GTVT, Hiệp hội vận tải taxi, cũng như yêu cầu các đơn vị tại Tân Sơn Nhất căn cứ kế hoạch phục vụ Tết xây dựng phương án phối hợp tăng cường lượng xe taxi, xe công nghệ để đảm bảo giải phóng khách đến nhanh nhất, tránh bị ùn tắc.

Sân bay Tân Sơn Nhất cũng triển khai lực lượng an ninh hàng không phối hợp tăng cường lực lượng điều tiết xe trước ga đến quốc nội; tăng cường thu gom xe đẩy hành lý tại nhà ga đảm bảo đủ xe đẩy phục vụ hành khách tại khu vực các băng chuyền đến.

Hành khách tới sân bay Nội Bài những ngày cao điểm Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: CTV

Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo những ngày này, hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất nên chủ động xe cá nhân hoặc đặt xe từ trước để tránh phải chờ đợi đón xe quá lâu tại sân bay.

Tại Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, với sự tháo gỡ dần các rào cản y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển về quê đón Tết, nên sản lượng vận chuyển hàng không qua sân bay Nội Bài có nhiều dấu hiệu tăng trưởng tốt so với trước đó, tăng cao hơn dịp cao điểm Tết 2021, tuy nhiên vẫn còn cách xa các mốc cao điểm của Tết 2020.

Ngày cao điểm nhất trước Tết, sản lượng chuyến bay đạt gần 400 lượt, hành khách đạt 40,6 ngàn lượt khách/ngày, riêng hành khách nội địa đạt hơn 39,3 ngàn lượt (ngày 29/1/2022, tức 27 tháng Chạp), cao hơnTết 2021 nhưng còn cách xa Tết 2020 (cao điểm năm 2021 là 383 L/C và 29 ngàn lượt khách, cao điểm năm 2020 là 620 L/C và 91 ngàn lượt khách).

Ngày cao điểm sau Tết Nguyên đán, tính đến ngày 07/2/2022, sản lượng chuyến bay có ngày đã đạt 372 L/C (mồng 5 Tết), hành khách đạt 63,5 ngàn lượt khách/ngày, riêng hành khách nội địa đạt hơn 62 ngàn lượt (mồng 6 Tết), (dịp sau Tết Nguyên đán 2021, do đợt dịch thứ 3 bùng phát nên sản lượng vận chuyển giảm sâu, với chưa đầy 250 L/C/ngày và 18,6 ngàn lượt chuyến bay/ngày). Dự kiến đợt cao điểm sau Tết Nguyên đán năm nay sẽ kéo dài đến ngày 14/2/2022.

Sân bay Nội Bài những ngày cao điểm Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: CTV

Giá vé máy bay tăng cao theo cơ chế

Cũng theo báo cáo của Vietnam Airlines, nhu cầu mua vé máy bay của hành khách đã tăng cao trở lại, có thời điểm "cháy" vé máy bay. Trong 3 tuần trước và trong Tết (16/1 - 4/2), khách thị trường nội địa tăng trưởng khoảng trên 20% so với cùng kỳ cho thấy nhu cầu đi lại trong Tết của khách hàng đã hồi phục tốt so với năm ngoái.



Giai đoạn sau Tết từ 8 - 20/2/2022, dự kiến nhóm đường bay gồm Vinh/Thanh Hóa về TP.HCM nhu cầu vẫn tiếp tục cao rải rác đến hết 20/2/2022.

Nhóm đường bay địa phương gồm Hà Nội/Đà Nẵng/Huế/Quảng Ngãi/Quy Nhơn /Đồng Hới/Hải Phòng về TP.HCM nhu cầu vẫn tiếp tục cao rải rác đến hết 15/2/2022.

Nhóm đường bay kết hợp du lịch gồm Đà Lạt/Phú Quốc/Nha Trang về TP.HCM nhu cầu tiếp tục cao đến hết 14/02/2022. Các ngày 8-10/2 đã hết chỗ và chỉ còn vé hạng Thương gia.

Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Về thông tin vé máy bay của Vietnam Airlines ở mức cao, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines Trịnh Hồng Quang cho hay, giá vé máy bay được Vietnam Airlines thực hiện theo cơ chế dải giá linh hoạt gồm nhiều mức giá từ thấp đến cao với các điều kiện giá vé khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và tuân thủ tuyệt đối các qui định về khung giá vé và các qui định khác của pháp luật.

Đối với lượng khách đi tới sân bay tăng cao là do thị trường hành khách nội địa hồi phục tốt so năm ngoái. Đây là thành quả của việc nới lỏng y tế, tiêm phủ vaccine của Chính phủ triển khai sớm trước Tết. Hơn nữa, giai đoạn sau Tết nhu cầu dự kiến cao hơn trước Tết do đối tượng khách đã về quê trong đợt bùng dịch thứ 3 (tháng 6 -10) nay mới trở lại.

Cùng với đó là những người đi du lịch sau Tết khi Chính phủ nới lỏng biện pháp quản lý y tế (bỏ xét nghiệm với trẻ em trước khi lên máy bay). Giai đoạn từ 7 - 10/2/2022, Vietnam Airlines đã lên lịch bay, bố trí nguồn lực và xin slot, phép bay với Cục Hàng không Việt Nam cho 197 chuyến bay chiều cao điểm từ các địa phương có nhu cầu cao quay lại Sài Gòn như: Hà Nội Đà Nẵng/Vinh/Thanh Hóa/Huế Quảng Ngãi/Quy Nhơn/Đồng Hới/Hải Phòng/Buôn Mê Thuột/Pleiku/Tuy Hòa về Sài Gòn.

Trong giai đoạn từ 11 - 20/2/2022, Vietnam Airlines kiến nghị và dự kiến tăng 897 chuyến bay để bổ sung tải cung ứng phục vụ nhu cầu khách từ các địa phương quay trở lại Sài Gòn.