Sau Tết Dương lịch, thị trường mua sắm dần nhộn nhịp hơn khi nhiều hệ thống siêu thị như Co.opmart, Big C, Emart, Aeon… đều ghi nhận sức mua tăng so với ngày thường. Người tiêu dùng đang bắt đầu quan tâm các sản phẩm, hàng hóa phục vụ thị trường Tết.



Ghi nhận cho thấy, thị trường Tết năm nay có thêm nhiều sản phẩm mới. Các doanh nghiệp lớn ở ngành hàng tiêu dùng, thực phẩm thiết yếu cũng tung thêm nhiều hàng hóa mới lạ, bắt mắt theo xu hướng.

Các nhà sản xuất, siêu thị đang tung sản phẩm mới mùa Tết 2024. Ảnh: Hồng Phúc

Với các mặt hàng thịt nguội, giò chả thường rất được ưa chuộng dịp Tết, năm nay, Vissan tung ra 3 sản phẩm mới là chả lụa que, chả lụa bì ớt xiêm và lạp xưởng tươi trứng muối.

Chả lụa que là bữa ăn tiện lợi, đóng gói nhỏ gọn so với phiên bản thông thường. Trong khi đó, chả lụa ớt xiêm sẽ có vị cay kết hợp cùng chả bì dai giòn. Còn lạp xưởng tươi trứng muối rất “bắt trend” nhu cầu gần đây của thị trường.

Theo đại diện Vissan, chả lụa là sản phẩm quen thuộc của họ trên thị trường và được người tiêu dùng đón nhận tốt. Ba sản phẩm mới là chả lụa que và chả lụa bì ớt xiêm, doanh nghiệp tuân thủ quy trình chăn nuôi an toàn bền vững 3F (Feed - Farm - Food) - từ trang trại đến bàn ăn, và dây chuyền chế biến hiện đại để phục vụ nhu cầu thị trường cuối năm.

Ông Đặng Khánh Duy - Giám đốc Công ty TNHH Tân Nhiên, doanh nghiệp nổi tiếng vài năm trở lại đây với dòng bánh tráng không nhúng nước, cho biết năm nay, công ty mở thêm một nhà máy mới, chuyên cung cấp 2 dòng sản phẩm mới là bánh tráng nhúng nước và bánh tráng chiên chả giò. Đây đều là các mặt hàng truyền thống được người Việt ưa chuộng dịp Tết.

“Rút kinh nghiệm mùa Tết năm ngoái không đủ hàng cung cấp, năm nay, chúng tôi chuẩn bị hàng sớm hơn, công nhân phải chạy hết công suất. Chúng tôi sản xuất hàng Tết từ hồi tháng 10, sản lượng dự kiến tăng khoảng 30 - 40% so với năm ngoái”, ông Duy nói.

Sản phẩm bánh tráng trên thị trường phục vụ mùa mua sắm cuối năm. Ảnh: Tân Nhiên.

Ngay cả Kido, doanh nghiệp lớn trong ngành thực phẩm thiết yếu, hàng tiêu dùng năm nay cũng mở rộng các sản phẩm cho nhãn hiệu Tường An.

Trước đây, nhắc đến Tường An, người tiêu dùng nghĩ ngay đến dầu ăn nhưng hiện Tường An đã có thêm nước mắm và hạt nêm. Doanh nghiệp này có thêm 4 mã sản phẩm cho ngành hàng gia vị gồm nước mắm cá cơm 40 độ đạm; nước mắm cá cơm 32 độ đạm; hạt nêm sườn non, xương ống và nước cốt thịt hầm; hạt nêm nấm hương và 3 loại rau củ.

“Trong thời điểm Tết Nguyên Đán đang đến gần, chúng tôi sẽ phát triển những bộ sản phẩm thiết yếu đi cùng nhau gồm dầu ăn, hạt nêm, nước mắm, bơ thực vật… giúp các điểm bán và người tiêu dùng có thêm nhiều sự lựa chọn, đa dạng hóa việc trải nghiệm sản phẩm”, Tổng Giám đốc Kido Trần Lệ Nguyên nói.

Dù các doanh nghiệp sản xuất chủ động tung sản phẩm mới phục vụ cho mùa Tết nhưng nhiều hệ thống bán lẻ đều nhận định đến thời điểm này, sức mua phục vụ thị trường Tết chưa cao. Dịp Tết Dương lịch vừa qua, sức mua chỉ nhích tăng khoảng 10 - 20% so với ngày thường.

Các nhà bán lẻ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng các doanh nghiệp sản xuất tăng cường các chương trình giảm giá, khuyến mãi để thu hút khách hàng trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.