Sản xuất sữa giả, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sữa Hà Lan đối mặt khung hình phạt nào?

Bắt Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sữa Hà Lan

Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Vương (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sữa Hà Lan) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Theo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), vào cuối năm 2022, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", xảy ra tại Công ty cổ phần sữa Hà Lan (địa chỉ 335 Trần Cung, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và các chi nhánh, kho hàng trực thuộc.

Cảnh sát kiểm tra các lô sữa bột đựng trong thùng của Công ty cổ phần sữa Hà Lan. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra, cơ quan công an cáo buộc bị can Nguyễn Trung Vương nhận thức rõ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm kém chất lượng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận nên vẫn sai phạm.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, thu 67 mẫu sản phẩm thành phẩm, tương đương 33 loại sản phẩm của 8 công ty có sản phẩm được sản xuất tại Nhà máy Holland Milk, gửi giám định 66/67 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng chủ yếu đạt dưới 70%, giá trị theo hóa đơn xuất bán của các sản phẩm này là hơn 4,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn phát hiện Đỗ Minh Thu (kế toán trưởng Công ty cổ phần sữa Hà Lan) đã tự ý cắt ghép phiếu kết quả kiểm nghiệm, rồi đem xác nhận sao y bản chính tại UBND xã Đồng Lạc, để được cấp giấy tiếp nhận công bố sản phẩm, được phép lưu thông sản phẩm ra thị trường.

Hình phạt rất nghiêm khắc nếu thu lợi bất chính từ 1,5 tỷ đồng trở lên

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, hàng hóa "có ít nhất một trong các hàm lượng hoạt chất chỉ đạt từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng" sẽ được xác định là hàng giả.

Người sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt thấp nhất là 2 năm tù, mức cao nhất là tù chung thân.

Như vậy, theo quy định tại Điều 193 Bộ luật hình sự, tội sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm sẽ áp dụng đối với cả cá nhân và pháp nhân thương mại.

Với cá nhân, hình phạt thấp nhất là 2 năm tù, trường hợp hành vi sản xuất hàng giả thu lợi bất chính từ 1,5 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên, người thực hiện hành vi sẽ bị áp dụng khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Với pháp nhân thương mại phạm tội, hình phạt có thể tới 18 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, nghiêm khắc nhất là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi phạm tội của bị can, xác định có xử lý được hình sự đối với pháp nhân thương mại hay không và sẽ làm rõ các đồng phạm khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Cường, việc sản xuất sữa giả thực hiện trong một thời gian dài sẽ có nhiều người cùng tham gia, bởi vậy nếu những người nào biết đó là hàng giả nhưng vẫn thực hiện hành vi sản xuất, mua bán đều bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi, vai trò của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý.

Đối với các sản phẩm sữa được xác định là không đảm bảo chất lượng thì được được xác định là hàng giả, sẽ bị thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu tất cả các cơ quan tổ chức đang bán, giới thiệu sản phẩm này phải giao nộp lại cho cơ quan điều tra để thu hồi, tiêu hủy.

Các khách hàng đã mua, sử dụng loại sản phẩm giả có quyền yêu cầu doanh nghiệp phải trả lại tiền và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp phát sinh những thiệt hại về sức khỏe, doanh nghiệp phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho khách hàng theo quy định của pháp luật.