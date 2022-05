Sao nhí Hàn Quốc Kim Sae Ron mất việc vì lái xe khi say xỉn

Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Sae Ron đã từ bỏ vai diễn trong bộ phim truyền hình sắp tới của đài SBS Trolley. Đây là động thái sau khi cô trở thành nghi can chính của cuộc điều tra từ cảnh sát về một vụ lái xe say xỉn, xảy ra vào sáng ngày 18/5 vừa qua.

Nữ diễn viên đang bị điều tra vì lái xe trong tình trạng có cồn trong máu và va chạm với một hộp biến thế điện bên đường ở Cheongdam Dong, thuộc quận Gangnam của Seoul.

Kim Sae Ron và hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: AllKpop).

Theo Soompi, nồng độ cồn trong máu của Kim Sae Ron đã được đo tại hiện trường vụ việc, nhưng cô đã yêu cầu tiến hành xét nghiệm máu tại một bệnh viện. Theo báo cáo điều tra, hộp biến thế điện đã bị bật gốc khỏi vị trí ban đầu và lớp vỏ bảo vệ bị phá hủy. Sự cố đã gây ra mất điện trong khu vực, bao gồm cả đèn giao thông và hệ thống xử lý thanh toán, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp địa phương vào sáng hôm đó. Việc sửa chữa mất khoảng năm tiếng để hoàn thành.

Kể từ khi vụ việc xảy ra, công ty quản lý Goldmedalist của Kim Sae Ron đã thay mặt cô xin lỗi.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây lo lắng về tai nạn xảy ra khi nữ diễn viên Kim Sae Ron của công ty chúng tôi, người đã lái xe trong tình trạng say rượu.

Kim Sae Ron đang suy nghĩ sâu sắc về hành động sai trái của mình. Hơn nữa, Kim Sae Ron chân thành gửi lời xin lỗi đến nhiều người đã bị tổn hại và bất tiện trong việc này cũng như tất cả những người đang nỗ lực sửa chữa các công trình công cộng bị hư hỏng. Cô ấy đã hứa sẽ cố gắng hết sức để khắc phục thiệt hại", thông báo cho biết.

Kim Sae Ron mất vai diễn trong loạt phim sắp tham gia. (Ảnh: Soompi)

Công ty quản lý cũng cho biết, nữ diễn viên đã được đưa về nhà sau khi thử máu và cam kết hợp tác toàn diện trong cuộc điều tra của cảnh sát.

Người dùng mạng xã hội đã lên tiếng chế giễu vụ việc, nhiều người cho rằng, cô sẽ được "cứu khỏi cảnh sát" giống như nhân vật của cô trong bộ phim năm 2010 The Man from Nowhere. Những người khác chỉ ra những điểm tương đồng giữa sự cố của Kim và sự cố lái xe trong tình trạng không tỉnh táo của ca sĩ kiêm diễn viên Park Soo Ah vào năm ngoái. Cụ thể, hai người nổi tiếng bị bắt gặp lái xe trong tình trạng say rượu vào cùng ngày (18/5) tại cùng một khu vực (Gangnam) và họ cũng có cùng ngày sinh nhật.

Bên cạnh việc Kim Sae Ron rút khỏi Trolley, vai trò của cô trong loạt phim sắp tới của Netflix là Hunting Dogs cũng không mấy sáng sủa. Trước đó, nữ diễn viên từng tham gia bộ phim truyền hình Secret Healer và The Great Shaman Ga Doo Shim. Cô nổi tiếng từ khá sớm khi thành công với các vai diễn nhí lúc chỉ mới 10 tuổi.