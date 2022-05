"Hàng xóm" của Won Bin bị cảnh sát Hàn Quốc điều tra vì lý do gì?

Cụ thể, cảnh sát quận Gangnam, Seoul đã nhận hơn 6 cuộc gọi báo có 1 chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường với nhiều biển hiện mất lái. Chiếc xe này đã đâm vào 1 công trình bên đường gần giao lộ Hakdong, quận Gangnam vào lúc 8h sáng ngày 18/5 (giờ Hàn Quốc). Ngoài ra, không chỉ đâm vào công trình giao thông, chiếc xe này còn được cho là va quệt với nhiều cây cối bên đường.



Chủ phương tiện kể trên bị cáo buộc là nữ diễn viên Kim Sae Ron. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cô đã cố gắng bỏ trốn nhưng bị cảnh sát bắt được. Kim Sae Ron đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật Giao thông Đường bộ của Hàn Quốc vì lái xe trong tình trạng say rượu.

Kim Sae Ron bị cảnh sát điều tra. (Ảnh: Naver).

Cô được yêu cầu làm bài kiểm tra độ thở, kết quả cho thấy nồng độ cồn vượt quá mức cho phép khi lái xe. Tuy nhiên, cô muốn kiểm tra nồng độ cồn trong máu và được đưa đến bệnh viện gần đó.

Cảnh sát cho biết, sau khi lấy mẫu, họ đã yêu cầu Dịch vụ Pháp y Quốc gia Hàn Quốc kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Kim Sae-ron và kết quả dự kiến sẽ có sau bảy ngày.

Một bức ảnh về hiện trường vụ tai nạn do Kim Sae Ron gây ra đã được đăng tải trên mạng xã hội. Đơn vị quản lý nữ diễn viên cho biết, họ đang kiểm tra thực hư vụ việc.

"Hàng xóm" của Won Bin bị cảnh sát điều tra

Kim Sae Ron là một trong các sao nhí nổi bật nhất của dòng phim tình cảm Hàn Quốc. Chỉ 1 năm sau khi ra mắt công chúng, cô bé 10 tuổi đã vụt sáng trở thành ngôi sao khi xuất hiện trong bộ phim đình đám The Man From Nowhere, trong phim cô đóng vai hàng xóm của tài tử Won Bin. Với vai chính đầu tiên năm 2014 trong A Girl At My Door, Kim Sae Ron nhận được giải Rồng Xanh với danh hiệu Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Không chỉ vậy, ngôi sao sinh năm 2000 còn được mời đến dự Liên hoan phim Cannes 2 lần.

Từng bị chê bai gây gò, đen đúa, nhan sắc không đạt chuẩn diễn viên, giờ đây, Kim Sae Ron đã "lột xác" thành một thiếu nữ xinh đẹp với chiều cao nổi bật và gu ăn mặc trẻ trung. Thậm chí, vì "lột xác" gây ngỡ ngàng khiến cô nàng còn bị dân tình nghi can thiệp "dao kéo".