"Sập bẫy" Công ty phân bón: "Ngã ngửa" với chất lượng phân bón công nghệ Mỹ (Bài 2)

Phân bón công nghệ Mỹ được sản xuất ở đâu?

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Công ty Quang Dũng không chỉ tổ chức hàng loạt các hội thảo ở địa phương, mà còn in nhiều tờ rơi quảng cáo, thậm chí còn xuất hiện trên cả báo chí, truyền hình để quảng bá.



Bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Công ty Quang Dũng trong một lần trả lời phỏng vấn trên sóng truyền hình về phân bón hữu cơ (Ảnh: cắt clip)

Một tờ giấy mời tham dự Hội nghị khách hàng Chuyển giao Khoa học kỹ thuật được in sẵn của Công ty Quang Dũng (như ảnh dưới) ghi lời giới thiệu: "Công ty Quang Dũng là đơn vị thành viên thứ 26 của Tập đoàn Rapid Hoa Kỳ.

Đơn vị đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, chiết suất từ cá biển công nghệ cao, hiện đại không sử dụng nhiệt. Toàn bộ hệ thống máy móc hiện đại, đặc chủng được nhập khẩu từ Mỹ...".

Giấy mời của Công ty Quang Dũng giới thiệu là đơn vị thành viên thứ 26 của Tập đoàn Rapid Hoa Kỳ (Ảnh: TX)

Hàng trăm tấn phân bón được cơ quan chức năng niêm phong ở trong kho của Công ty Quang Viễn (đơn vị phân phối độc quyền cho Công ty Quang Dũng) vẫn ghi sản xuất tại Công ty Quang Dũng, có địa chỉ tại Lô CN8, Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Từ Tây Nguyên, PV Dân Việt ngược ra Hà Nội để tìm đến địa chỉ Công ty Quang Dũng được in trên bao bì các sản phẩm phân bón. Điều bất ngờ đầu tiên về Công ty được giới thiệu là thành viên thứ 26 của Tập đoàn Rapid Hoa Kỳ được phát lộ.

PV tìm đến địa điểm đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần sản xuất và Xuất nhập khẩu Quang Dũng tại Lô CN8, Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Hiện tại vị trí này đã được một công ty khác thuê.

Lô CN8, Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội không có hoạt động sản xuất phân bón, địa điểm của Công ty Quang Dũng giờ đã có công ty khác thuê (Ảnh: TX)

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Đường, Phòng Phát triển Cụm Công nghiệp và dịch vụ, Cụm Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm cho biết: "Công ty Quang Dũng có thuê địa điểm ở đây nhưng đã chuyển đi từ lâu rồi.

Năm 2016, Quản lý thị trường có gọi chúng tôi làm chứng quá trình kiểm tra kho hàng của doanh nghiệp này nhưng chỉ thấy có chứa hàng hóa là sơn, không có hoạt động sản xuất phân bón".

Trả lời câu hỏi, việc quảng cáo của Công ty Quang Dũng là phân bón hữu cơ, khi kiểm tra và lấy mẫu kiểm nghiệm có phải phân hữu cơ hay không, ông Nguyễn Văn Tiến - Chánh thanh tra Bộ NNPTNT cho biết, Đoàn thanh tra không thực hiện kiểm tra vấn đề này, chỉ kiểm các các tiêu chuẩn theo công bố.



Còn ông Phan Duy Vĩnh - Đội trưởng Đội QLTT số 33, quận Bắc Từ Liêm xác nhận: "Năm 2016 Đội QLTT số 33 có phối hợp với Công an quận kiểm tra Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Quang Dũng và xử phạt 90 triệu đồng do chưa có chứng nhận hợp quy mặt hàng sơn. Đơn vị này chỉ sản xuất kinh doanh sơn, không có phân bón hay gì khác ngoài sơn".

Như vậy, tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và cũng là địa chỉ in trên bao bì sản phẩm phân bón, Công ty Quang Dũng không có dây chuyền hiện đại cũng như không có hoạt động sản xuất phân bón.

Tiếp tục tìm hiểu, PV nhận được thông tin phân bón của Công ty Quang Dũng được sản xuất tại nhà máy của Công ty CP Dinh dưỡng sinh học Rapid Việt Nam đặt tại Quy Nhơn, Bình Định.

Ngày 5/9/2018, Công ty Cổ phần dinh dưỡng sinh học Rapid Việt Nam có hợp đồng mua máy móc với Công ty Thương Mại quốc tế AOLAN có địa chỉ tại Singapore, thiết bị mua là Dây chuyền sản xuất chế phẩm sinh học lại được sản xuất tại Sơn Đông (Trung Quốc).

Chẳng lẽ công nghệ Mỹ mà Công ty Quang Dũng quảng bá được sản xuất bằng dây chuyền từ Trung Quốc?

Phân bón của Công ty Quang Dũng được niêm phong tại kho của Công ty Quang Viễn (Ảnh: TX)

Phân bón "chất lượng không phù hợp"

Ông Nguyễn Văn Thu - Giám đốc Công ty TNHH vật tư nông nghiệp Quang Viễn (Đại lý phân phối độc quyền 5 tỉnh Tây Nguyên của Công ty Quang Dũng) cho biết, tháng 1/2019 công ty đã có đơn tố cáo Công ty Quang Dũng về việc sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng và một số nội dung khác liên quan đến mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cũng như gây thiệt hại vô cùng lớn cho bà con nhân dân.



Ngày 8/4/2019, Thanh tra Bộ NNPTNT đã có Quyết định 244 về việc thanh tra đột xuất một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón.

Theo đó, đoàn thanh tra do ông Phạm Tiến Dũng – Trưởng phòng Thanh tra Bộ NNPTNT làm trưởng đoàn, phối hợp với Cục An ninh kinh tế (A04) Bộ Công an thanh tra đột xuất một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón theo danh sách của A04.

Theo biên bản lấy mẫu số 01 ngày 10/4/2019, đoàn thanh tra đã tiến hành lấy mẫu tại kho của Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Quang Viễn, địa chỉ 87 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Một Hội thảo phân bón được tổ chức tại huyện Hàm Yên, Tuyên Quang của Công ty Quang Dũng (Ảnh: MQ)

Cũng theo biên bản này, mục đích lấy mẫu là kiểm tra chất lượng và số mẫu được lấy là 8 sản phẩm bao gồm:

Phân bón Ksfish của Công ty Quang Dũng, ngày sản xuất 8/11/2017 (thành phần hàm lượng công bố trên bao bì: k20: 25% + Bột cá + B: 200 + vi lượng). Khối lượng 280 bao x 25 kg.

Phân bón BIO HERBAL KALI, sản xuất ngày 16/6/2018, trên bao bì không ghi nhà sản xuất, chỉ ghi phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Quang Viễn. Khối lượng 336 bao x 25kg.

Phân bón KSFIH của Công ty Quang Dũng ngày sản xuất 23/8/2017 (Thành phần hàm lượng công bố trên bao bì: K20: 25%). Khối lượng 68 bao x 25kg.

Phân bón RAPID SUPER của Công ty Quang Dũng, ngày sản xuất 8/11/2017 (Thành phần hàm lượng công bố trên bao bì: P205: 6% +B: 200 ppm + vi lượng), khối lượng 830 bao x 25kg.

Phân bón RAPID SUPER của Công ty Quang Dũng, ngày sản xuất 23/8/2017 (Thành phần hàm lượng công bố trên bao bì: P205: 6% + bột cá + trung vi lượng + vi sinh vật). Khối lượng 772 thùng x 12 chai (1 lít).

Phân bón RAPIS HOME (phân hữu cơ cao cấp) của Công ty Quang Dũng, ngày sản xuất 30/7/2018. Khối lượng 105 bao x 20 kg.

Phân bón GREEN FARM, sản xuất ngày 15/6/2018, trên bao bì không ghi nhà sản xuất, chỉ ghi phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Quang Viễn. Khối lượng 535 bao x 25kg.

Phân bón của Công ty Quang Dũng được cơ quan chức năng niêm phong ở kho của Công ty Quang Viễn lâu ngày đã phủ lên một lớp bụi. Vỏ bao in dòng chữ tiếng Anh để quảng bá cho "công nghệ Mỹ" của loại phân bón này (Ảnh: TX)

Cũng trong ngày 10/4, Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại kho của công ty tại 43 QL 15, thôn 5, xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (kho mới của công ty) và lấy mẫu sản phẩm.

Ngoài ra, cùng ngày, Đoàn thanh tra còn lấy 6 mẫu tại C16/16A, Huỳnh Bá Chánh, xã Tân Kiêm, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh là kho hàng của ông Nguyễn Ngọc Dân cũng là một trong đơn vị ký hợp đồng phân phối độc quyền sản phẩm phân bón của Công ty Quang Dũng.

Tại Công ty Cổ phần dinh dưỡng sinh học Rapid Việt Nam (Bình Định), cũng chứa rất nhiều phân bón của công ty Quang Dũng (Ảnh: MQ)

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó cơ quan chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra tại Công ty Cổ phần dinh dưỡng sinh học Rapid Việt Nam (Bình Định).

"Trong nhà máy cũng có rất nhiều phân bón, phải kiểm đếm mất rất nhiều thời gian mới xong", một cán bộ của Cục BVTV cho biết.

Tuy nhiên, phân bón ở kho của Công ty Cổ phần dinh dưỡng sinh học Rapid Việt Nam đến nay chưa rõ đang được niêm phong tại đâu và hướng xử lý như thế nào?

Qua quá trình thanh tra, cơ quan chức năng đã xác định Công ty Quang Dũng có 6 loại phân bón có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn được công bố.

Đại diện Công ty Quang Viễn cho biết, tại Công ty Cổ phần dinh dưỡng sinh học Rapid Việt Nam (Bình Định) dù được giới thiệu là Nhà máy sản xuất của Công ty Quang Dũng, chuyên sản xuất phân bón hữu cơ nhưng trong nhà máy lại chứa nhiều Đạm Phú Mỹ (Ảnh: MQ)

Xử phạt 280 triệu đồng!



Ngày 31/7/2019, Thanh tra Bộ NNPTNT đã có văn bản 602 thông báo về việc chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý nghiêm vi phạm của Công ty Cổ phần dinh dưỡng sinh học Rapid Việt Nam.

Tuy nhiên, sau đó Thanh tra Bộ NNPTNT lại ra văn bản xử phạt hành chính đầy bất ngờ.

Cụ thể, ngày 26/12/2019, ông Nguyễn Văn Tiến - Chánh Thanh tra Bộ NNPTNT đã ký Quyết định số 1086, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Quang Dũng có địa chỉ ở Lô CL8, Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.



Người đại diện theo pháp luật của Công ty Quang Dũng là bà Nguyễn Thị Hà.

Bà Nguyễn Thị Hà (phải ảnh) xuất hiện trên truyền hình khi đi dự Hội thảo (Ảnh: cắt clip)

Quyết định nêu rõ Công ty Quang Dũng đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: sản xuất 6 sản phẩm phân bón Rapid Super, Rapid Home, Rapid KS Fish, Rapid Bioblend, Rapid Times, Bio Herbal Kali có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố.

Nhập khẩu sản phẩm phân bón Rapid Hydro có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Các hành vi này bị xử phạt theo quy định tại Điểm a, khoản 2, Điều 17 Nghị định 119/2017/ND-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính có số lượng hàng hóa lớn (áp dụng Điểm 1, khoản 1, Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012).

Hình thức phạt hành chính 280 triệu đồng, hình thức phạt bổ sung không.

Biện pháp khắc phục, buộc thu hồi và thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế các lô sản phẩm phân bón vi phạm.

Ngày 24/4/2015, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cùng Đoàn 389 tỉnh Đồng Nai kiểm tra nơi sản xuất của Công ty Thuận Phong, phát hiện Công ty này đang chiết rót phân bón dạng nước từ bồn chứa vào chai nhựa mang nhãn hiệu Vitol, nhãn sản phẩm ghi nguồn gốc "Made in USA". - Tháng 5/2016, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Thuận Phong hơn 500 triệu đồng. - Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định không khởi tố hình sự. Đến nay, dù nhiều lần Phó Thủ tướng và Thủ tướng chỉ đạo nhưng vụ việc của Công ty Thuận Phong vẫn chưa có hồi kết.

Sau khi có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Quang Dũng, luật sư Nguyễn Thị Hương – Công ty Luật TNHH H&M, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội là đơn vị tư vấn đại diện pháp lý cho Công ty Quang Viễn cho biết, đã nhiều lần gửi công văn đề nghị Thanh tra Bộ NNPTNT trả lời 7 vấn đề nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi đáp.



Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết, có rất nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Ví dụ như: Quá trình kiểm tra và lẫy mẫu phân bón từ ngày 4/10 nhưng tại sao mãi đến ngày 29/12/2019, Thanh tra Bộ NNPTNT mới ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

Mặt khác, Công ty Quang Dũng có trụ sở chính tại Lô CN8, Cụm CN vừa và nhỏ, phường Minh Khai. Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Hàng hóa vi phạm thu giữ và niêm phong tại địa chỉ số 43, QL14, thôn 5, Xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thế nhưng, Biên bản vi phạm hành chính số 01/BBVPHC ngày 26/12/2019 lại được lập tại trụ sở Thanh tra Bộ NNPTNT số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội mà không được lập tại nơi xảy ra vi phạm.

Ngoài ra, 6 sản phẩm phân bón có chất lượng không phù hợp có giấy phép lưu hành tại Việt Nam không?

Sau khi kiểm tra, Thanh tra Bộ NNPTNT đã yêu cầu tạm dừng lưu thông sản phẩm của Công ty Quang Dũng và niêm phong sản phẩm tại kho hàng của Công ty Quang Viễn (đơn vị phân phối cho Công ty Quang Dũng) (Ảnh: TX)

Tiêu hủy "tang vật"?

Sau khi Công ty TNHH Vật tư Nông nghiệp Quang Viễn có đơn tố cáo Công ty Quang Dũng ở trên, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.

Số hàng hóa của Công ty Quang Dũng bán cho Công ty Quang Viễn bị niêm phong tại kho của công ty này.

Ông Nguyễn Văn Thu, đại diện Công ty TNHH vật tư nông nghiệp Quang Viễn cho biết, đã nhiều lần có đơn kiến nghị về việc xử lý tang vật vi phạm vì phải chịu chi phí lưu kho hàng trăm tấn phân bón.

Một trong hơn 20 đại lý cấp 2 của Công ty Quang Viễn ở TX Buôn Hồ, Đắk Lắk cho biết, chưa gặp nhà sản xuất là Công ty Quang Dũng. Hiện không thu được tiền bán phân bón cho người dân còn bị đập hết biển quảng cáo tại cửa hàng.

Ngày 10/4/2019, Thanh tra Bộ NNPTNT đã phối hợp với A04 Bộ Công an đến hiện trường kiểm tra, lấy mẫu phân tích chất lượng.

Tiếp đó, có thông báo số 378/TB-TTr ngày 3/6/2019 và thông báo số 438 TB-TTr ngày 19/6/2019 về việc tạm dừng lưu thông hàng hóa do chất lượng các lô phân bón không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật công bố.



Ông Nguyễn Văn Thu, đại diện Công ty Quang Viễn cho biết, từ khi cơ quan chức năng yêu cầu niêm phong hàng hóa đến nay, Công ty đã phải chịu thêm chi phí lưu kho mà chưa biết khi nào có phương án giải quyết. Ngoài ra, hàng hóa vẫn còn ở tại kho của hơn 20 đại lý khác (Ảnh: TX)

Ngày 19/6/2019, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã làm việc với Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Quang Viễn và yêu cầu Công ty Quang Viễn giữ nguyên hiện trạng các sản phẩm phân bón kém chất lượng trong kho.

Hàng hóa này cũng được Thanh tra Bộ NNPTNT kiểm tra, niêm phong. Công ty Quang Viễn phải chịu chi phí thuê kho để bảo quản hàng hóa này nhiều tháng qua.

Thế nhưng, chỉ ngay sau khi phóng viên Dân Việt liên hệ làm việc, Thanh tra Bộ NNPTNT đã có Quyết định 286 ngày 1/6/2020 về việc thành lập tổ công tác xử lý sau thanh tra tại Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Quang Dũng.

Quyết định này nêu rõ, nhiệm vụ của đoàn Thanh tra là mở niêm phong tại Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Quang Viễn để Công ty Quang Viễn và Công ty Cổ phần thương mại Rapid bàn giao cho Công ty Quang Dũng thu hồi các sản phẩm phân bón có trong kho, xử lý khắc phục hậu quả.

Đây có phải là hình thức "tiêu hủy tang vật" vi phạm tương tự vụ việc tại Công ty Thuận Phong hay không?



Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.