Sắp xuất hiện tổ hợp Trung tâm tài chính - Thương mại - Dịch vụ 4.0 đầu tiên tại Hà Nội

Không chỉ gây ấn tượng với thiết kế thời thượng, tổ hợp Trung tâm tài chính - Thương mại - Dịch vụ 4.0 Sunshine Finance Ha Noi sẽ là nơi quy tụ của các Tập đoàn, định chế tài chính danh tiếng, cùng hệ thống chuỗi văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao siêu sang, các TTTM quốc tế và những không gian lưu trú xa hoa dành riêng cho giới doanh nhân toàn cầu, đưa Việt Nam trở thành điểm đến siêu hấp dẫn đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên bản đồ thế giới.



Trung tâm tài chính từ lâu vốn được xem như một biểu tượng cho nền tài chính của mỗi quốc gia. Những nơi này không chỉ là trung tâm dòng chảy tiền tệ mà còn là cửa ngõ kết nối và giao thương với những đại trung tâm thương mại, hình thái dịch vụ hiện đại. Chỉ tính riêng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Hong Kong và Singapore là hai đại diện top đầu nằm trong bảng xếp hạng của Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu (Global Financial Centres Index - bảng xếp hạng về khả năng cạnh tranh của các Trung tâm tài chính).

Hong Kong & Singapore giữ vị trí top đầu trong số các Trung tâm tài chính của khu vực Asia/Pacific (theo GFCI)

Việt Nam là một nền kinh tế mở và có tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức khá cao, quy mô nền kinh tế không nhỏ, nhu cầu về vốn và các giao dịch tài chính nội tại của nền kinh tế không ngừng gia tăng. Yêu cầu cấp thiết trong việc phát triển hệ thống tài chính theo chuẩn mực quốc tế một mặt đảm bảo sự lành mạnh của thị trường tài chính, gia tăng niềm tin của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, mặt khác thúc đẩy việc phân bổ và sử dụng vốn hiệu quả hơn. Phát triển hệ thống tài chính theo chuẩn mực quốc tế cũng chính là tiền đề để Việt Nam hội nhập cùng với các nước trong khu vực và trên thế giới trong bức tranh thị trường tài chính toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, một tin vui cho tương lai ngành tài chính Việt chính là sự ra đời của Sunshine Finance Ha Noi - một tổ hợp Trung tâm tài chính - Thương mại - Dịch vụ 4.0 đúng nghĩa. Bên cạnh một Trung tâm tài chính, nơi hội tụ các ngân hàng, các công ty Big4, quỹ tài chính, các công ty công nghệ... đình đám của Việt Nam và thế giới, nơi đây còn là điểm đến cho các nhu cầu về lưu trú, giải trí dành riêng cho giới tinh hoa toàn cầu. Việc xuất hiện một tổ hợp Trung tâm tài chính - Thương mại - Dịch vụ 4.0 tầm cỡ ngay tại Thủ đô giống như một mảnh ghép hoàn hảo nhất tạo nên bức tranh tuyệt mỹ cho diện mạo đô thị và tạo tiền đề cho sự phát triển tài chính vững mạnh, bứt tốc.

Sunshine Finance Ha Noi - Một tổ hợp Trung tâm tài chính - Thương mại - Dịch vụ 4.0 ngay bên bờ sông Hồng

Sunshine Finance Ha Noi tọa lạc bên trong quần thể đô thị Sunshine Capital Ha Noi ngay tại khu đất "vàng" Tây hồ Tây, nơi phía Bắc sông Hồng. Bao quanh toàn bộ khu vực này là hệ thống các tuyến đường lớn với nhiều làn xe ô tô chạy thẳng tắp, nằm trên trục đường của tuyến Metro hiện đại, là cửa ngõ của thủ đô, nơi cách sân bay quốc tế Nội bài chỉ vài chục phút di chuyển. Tất cả những yếu tố hạ tầng đó sẽ khiến Trung tâm tài chính này trở thành điểm đến, nơi quy tụ của các doanh nghiệp, công ty, tổ chức tài chính lớn của khu vực và quốc tế.

Với định vị là một Trung tâm tài chính 4.0 hàng đầu, Sunshine Finance Ha Noi có sự xuất hiện của tháp văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao và trung tâm thương mại sầm uất, biến nơi đây trở thành một tổ hợp đầy hấp dẫn, thu hút những tổ chức hoặc tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Sunshine Finance Ha Noi - Trung tâm tài chính 4.0 đầu tiên tại Thủ đô

Dự án hướng tới nằm trong top 100 Trung tâm tài chính (Financial Hub) hàng đầu thế giới do các tổ chức quốc tế uy tín xếp hạng. Financial Hub này sẽ là trung tâm dòng chảy tiền tệ của khu vực, thiết lập mạng lưới kết nối thông minh trong các hoạt động tài chính tiền tệ quốc tế; Tiên phong xây dựng các định chế tài chính, góp phần khởi tạo và duy trì hệ sinh thái tài chính trong chiến lược đầu tư và phát triển dài hạn của Chính phủ; Hệ thống vận hành, quản lý smart building; An ninh mạng đa lớp 24/7- Bảo mật hội họp và công ước thương mại; Cung cấp toàn bộ các dịch vụ tài chính trên nền tảng kỹ thuật số: Fintech, chứng khoán, bảo hiểm, trái phiếu, ngân hàng… Bằng cách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nắm bắt được sớm tiềm năng từ không gian ảo Metaverse, Sunshine Finance Ha Noi sẽ xây dựng những văn phòng làm việc Meta hiện đại với hệ thống hội họp trực tuyến và kết nối không giới hạn trên toàn cầu.



Sunshine Finance Ha Noi đáp ứng nhu cầu khắt khe nhất về lưu trú với hệ thống khách sạn 6 sao đẳng cấp cùng các tiện ích vui chơi giải trí được thửa riêng cho giới tinh hoa

Ngoài việc mang đến một môi trường đầu tư tài chính chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế, Sunshine Finance Ha Noi còn kiến tạo nên một thiên đường lưu trú, vui chơi, giải trí nội đô với tổ hợp khách sạn 6*/5*; Đại trung tâm thương mại với Outlet Mall, nơi quy tụ những thương hiệu xa xỉ và danh giá trên thế giới; Thiên đường ẩm thực với các nhà hàng sao Michelin hay một trung tâm giải trí tầm cỡ với sân trượt tuyết trong nhà lớn nhất Hà Nội, rạp chiếu phim iMAX, Skybar vườn chân mây hay sân tập golf mô phỏng 3D…

Lạc vào xứ sở tuyết trắng ngay giữa mùa hè với sân trượt tuyết trong nhà lớn nhất Hà Nội

Thừa hưởng những giá trị kết nối từ hệ sinh thái của Sunshine Capital Ha Noi - nơi có bộ sưu tập hơn 600 sản phẩm thấp tầng và căn hộ hạng sang, siêu sang, Sunshine Finance Ha Noi cũng được định hướng trở thành điểm đến của tầng lớp thượng lưu. Hệ thống các phòng Luxury Room được ưu ái với vườn trên không hiếm có sẽ mang đến cảm giác một bước chạm tay vào thiên nhiên dành cho mỗi vị khách lưu trú.

Với hàng loạt những lợi thế vượt trội, Sunshine Finance Ha Noi kiến tạo chất sống thời thượng, trở thành lựa chọn lý tưởng cho các doanh nhân toàn cầu về không gian làm việc riêng biệt, phòng hội nghị cao cấp, phòng hội nghị quốc tế thượng đỉnh, trở thành mảnh ghép hoàn hảo nhất tạo nên bức tranh tuyệt mỹ cho diện mạo Thủ đô và tạo tiền đề cho sự phát triển tài chính vững mạnh, bứt tốc trong tương lai.

Không chỉ riêng Hà Nội, trong tương lai, Sunshine Homes và KSF Group có tham vọng kiến tạo nên một chuỗi các tổ hợp Trung tâm tài chính - Thương mại - Dịch vụ 4.0 tại các thành phố lớn của Việt Nam, vừa góp phần thu hút dòng vốn đầu tư, kích cầu kinh tế địa phương, vừa đem lại một diện mạo hoàn toàn mới cho đất nước, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ tài chính thế giới.