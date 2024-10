Sát hại vợ cũ để níu kéo tình cảm, đối tượng đối mặt khung hình phạt nào?

Sát hại vợ cũ vì níu kéo tình cảm bất thành

Như Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đang tiếp tục phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra vào tối 16/10 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu) khiến chị Trần Thị Ng. (Sn 1983, trú xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu) tử vong.

Nghi phạm là Nguyễn Văn Hà (Sn 1982, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) - chồng cũ của nạn nhân. Bước đầu, nguyên nhân sự việc được xác định do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Theo điều tra, Hà và chị Ng. có hai con và đã ly hôn 8 năm trước. Chị Ngọc sau đó đi xuất khẩu lao động, năm 2022 về quê làm việc tại một công ty may ở xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu.

Từ lúc thấy vợ cũ về nước, Hà tìm cách nói chuyện và níu kéo tình cảm để quay lại sống như xưa nhưng chị Ng. từ chối. Gần đây, chị Ng. làm giấy tờ để tiếp tục ra nước ngoài xuất khẩu lao động.

Khoảng 19h30 ngày 16/10, khi chị Ng. đi từ công ty về nhà, Hà chặn xe lại, tiếp tục đề cập việc nối lại tình cảm. Người phụ nữ không đồng ý, to tiếng. Hà cầm dao đâm 11 nhát khiến chị Ng. gục tại chỗ. Người dân thấy chị Ngọc nằm bất động liền đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân được đã tử vong từ trước. Nghi phạm sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường, khuya cùng ngày bị cảnh sát bắt giữ.

Đối tượng có thể đối mặt với Tội giết người

Liên quan đến vụ việc nói trên, luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, dù với bất cứ động cơ mục đích nào hay do mâu thuẫn tình cảm thì việc đối tượng dùng dao tước đoạt đi tính mạng người khác một cách tàn bạo đều không thể chấp nhận được và phải chịu xử lý nghiêm khắc của pháp luật.

Quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất của con người đã được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án trên, đối tượng và nạn nhân từng là vợ chồng còn đã sống với nhau trong nhiều năm và có hai con chung. Thế nhưng chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, vì muốn níu kéo tình cảm nhưng bất thành mà đối tượng lại nhẫn tâm tước đoạt quyền được sống của nạn nhân.

Đối tượng phải nhận thức được hành vi dùng dao sắc bén chém nhiều nhát vào cơ thể nạn nhân có thể tước đoạt mạng sống.

Dưới góc độ pháp lý, các cơ quan tố tụng sẽ điều tra, xác định hành vi của Hà có tính chất côn đồ hay không. Đối tượng có thể bị xử lý về Tội giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điểm n, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 với hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Việc quyết định hình phạt đối với đối tượng như thế nào sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Nếu các tình tiết đó là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Ngoài hình phạt nêu trên, người được xác định là vi phạm còn phải trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về tính mạng cho nạn nhân, thiệt hại bao gồm: Tiền chi phí cứu chữa, tiền chi phí mai táng, tiền nghĩa vụ cấp dưỡng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần cho thân nhân của họ...