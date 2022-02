Sát ngày Vía Thần Tài, giá vàng 'bốc hơi' từng giờ, mất gần 1,5 triệu đồng/lượng

Sát ngày Vía Thần Tài, giá vàng 'bốc hơi' từng giờ

Mở đầu phiên giao dịch sáng ngày 9/2, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng giảm bất thường. Công ty vàng bạc đá quý Sài Sòn (SJC), chỉ trong vòng 1 tiếng mà giá vàng miếng được điều chỉnh giảm tới 3 lần.

Đến 10 giờ sáng nay giá mua vàng SJC loại 1 lượng, 10 lượng niêm yết ở mức 61,35 triệu đồng/lượng ở chiều mua, giảm 450.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.

Ở chiều bán ra, giá vàng SJC niêm yết ở mức 62,21 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với đóng cửa hôm trước. Chênh lệch giá mua và bán nhích lên 750.000 đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với khoảng cách giữa giá mua và bán trong phiên hôm qua.

Đến 11 giờ 30 sáng nay, giá vàng SJC tiếp tục giảm, SJC TP.HCM chỉ còn 61,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng, giá bán còn 62,1 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng. SJC Hà Nội cũng giảm 300.000 đồng/lượng, còn 61,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 62,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng.

So với 2 phiên trước, giá vàng miếng SJC đã 'bốc hơi' khoảng 1,3-1,5 triệu đồng/lượng trong bối cảnh nhà đầu cơ vàng dồn dập bán nhằm mục đích chốt lời. Tương tự, các loại vàng trang sức, vàng 24K các loại cũng giảm khá mạnh về 53,4 triệu đồng/lượng mua vào, 54,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 550.000 đồng mỗi lượng so với phiên sáng qua.

Giá vàng được cập nhật lúc: 11giờ30 ngày 9/2/2022.

Giao dịch vàng tại doanh nghiệp. (Ảnh: Vietnam+)

Giá vàng trong nước sát ngày Vía Thần Tài giảm mạnh bất chấp kim loại quý thế giới đang đi lên. Ảnh: CTV

Ghi nhận từ các cửa hàng tại Hà Nội sáng 9/2, không khí mua vàng cũng diễn ra sôi động nhưng không có cảnh người dân xếp hàng dài chờ đợi. Ảnh: CTV

Giá vàng trong nước trải qua biến động bất ngờ và dù có lúc ngược dòng nhích lên song hiện tại đà sụt giảm mạnh vẫn tiếp diễn khi chỉ còn 1 ngày trước ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng). Đây được xem là diễn biến bất ngờ trong vài năm trở lại đây. Nguyên nhân là do nhiều người tranh thủ bán vàng khi giá vàng SJC lập kỷ lục vì trước đó nhà đầu tư đã mua vào ở giá thấp. "Đa số người dân có vàng mang ra bán đã đẩy giá sụt giảm cả triệu đồng mỗi lượng"-một khách hàng bán vàng trên phố Trần Nhân Tông cho biết.

Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội cho biết, những năm trước giá vàng thường tăng mạnh dịp Thần Tài, sau đó lại giảm nên năm nay nhà đầu tư tranh thủ chốt lời. Diễn biến này buộc doanh nghiệp phải hạ giá mua và bán, khiến giá vàng giảm cả triệu đồng. Quy mô thị trường đối với vàng SJC đã không còn lớn như những năm trước nên một lực cung vừa phải cũng khiến giá giảm mạnh.

Lý do các công ty vàng giảm giá mạnh bởi lượng khách giao dịch chủ yếu là bán ra, trong đó rất nhiều người bán với số lượng khá lớn. Thông thường trước ngày Thần Tài, người dân có xu hướng mua vàng cầu may mắn cho cả năm. Nhưng do các năm trước, giá vàng thường bị đẩy lên cao rồi sụt giảm mạnh ngay sau đó nên năm nay mới có hiện tượng ngược, nhiều người chọn thời điểm này để bán vàng ra kiếm lời.

Lời khuyên của các chuyên gia tới người mua vàng ngày Vía Thần Tài vẫn là thận trọng, bởi dù giá có giảm như hiện nay thì giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới tới hơn 12 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng ngày Vía Thần Tài cần thận trọng, giá vàng sẽ còn 'nhảy'

Các chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn 'nhảy' và phụ thuộc vào việc người dân bán ra nhiều hơn hay mua vào nhiều hơn. Rõ ràng điểm mới của ngày Vía Thần Tài năm nay chính là việc không phải chỉ có các đơn vị kinh doanh vàng muốn 'hét' giá bao nhiêu cũng được mà cũng có lúc họ bị 'úp sọt' giá do người dân đã có kinh nghiệm hơn. Những người bán vàng trong ngày này đã có kinh nghiệm sau nhiều năm mua vàng ngày Vía Thần Tài thường bị đẩy giá lên. Sau ngày Thần Tài, giá lại đảo chiều giảm, người mua lỗ ngay lập tức. Do đó, người có vàng chọn đây là thời điểm để bán thay vì đi mua vàng giá cao.

Lời khuyên của các chuyên gia tới người mua vàng ngày Vía Thần Tài vẫn là thận trọng, bởi dù giá có giảm như hiện nay thì giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới tới hơn 12 triệu đồng/lượng; vàng nữ trang cũng cao hơn từ 7-8%. Giá vàng ngày Vía Thần Tài ngày mai tăng hay giảm còn phụ thuộc vào giá vàng quốc tế và lực bán vàng trên thị trường "nóng bỏng" tới mức nào. Tâm lý người dân vẫn muốn có vàng vào ngày này nên dự báo, giá vàng sẽ còn biến động khó lường. Nhiều khả năng giá vàng sẽ neo quanh mức 62,7-63 triệu đồng/lượng...

Hiện ghi nhận từ các cửa hàng tại Hà Nội sáng 9/2, không khí mua vàng cũng diễn ra sôi động nhưng không có cảnh người dân xếp hàng dài chờ đợi.

Giá vàng trong nước giảm mạnh bất chấp kim loại quý thế giới đang đi lên bởi lo ngại lạm phát và căng thẳng Nga – Ukraine. Mỗi ounce vàng giao ngay đang ở mức 1.828 USD, vùng giá cao nhất hai tuần qua. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng thì giá thế giới vẫn thấp hơn trong nước khoảng hơn 12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng gần 20 USD trong hai ngày qua và đang giao dịch ở vùng 1.828 USD/ounce. Giá kim loại quý quốc tế đang tiến sát đỉnh 2 tuần.