Sau 16 quý liên tiếp thua lỗ, Xi măng Phú Thọ báo lãi trong quý I/2021

Xi măng Phú Thọ có lãi trở lại sau 16 quý thua lỗ liên tiếp

CTCP Xi măng Phú Thọ (UPCoM: PTE) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt gần 73 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2019. Giá vốn bán hàng tăng 2%, lên hơn 60 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp đạt gần 13 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 642 triệu đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tài chính tăng 8% lên gần 7 tỷ đồng; chi phí bản hàng được giảm mạnh về mức 994 triệu đồng so với 2,7 tỷ đồng quý I/2020; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 3,9 tỷ đồng lên 4,7 tỷ đồng..

Sau khi khấu trừ các chi phí, PTE báo lãi sau thuế 96 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 13,5 tỷ đồng. Như vậy, sau 16 quý liên tiếp thua lỗ, Xi măng Phú Thọ đã báo lãi trở lại trong quý I/2021.

Tại thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản của Xi măng Phú Thọ đạt 430 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với đầu năm.

Trong đó tiền và tương đương tiền hơn 400 triệu đồng, giảm 82% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn 44 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn khách hàng 26 tỷ đồng, tăng 54% và dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 5 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 12%, ở mức 28 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính PTE

Nợ phải trả của PTE hơn 604 tỷ đồng. Chủ yếu là nợ ngắn hạn với 517 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 173 tỷ đồng. Đáng chú ý, do nhiều năm thua lỗ liên tiếp nên hiện vốn chủ sở hữu Xi măng Phú Thọ âm 174 tỷ đồng, trong đó vốn góp 125 tỷ đồng và lỗ luỹ kế 304 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong quý I/2021 âm 2,1 tỷ đồng, cùng kỳ dương 4,1 tỷ đồng.

CTCP Xi măng Phú Thọ tiền thân là Công ty Xi măng đá vôi Phú Thọ - là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Xây Dựng Phú Thọ. Ngày 14/2/2007 Xi măng Phú Thọ được cổ phần hoá với vốn điều lệ 125 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là sản xuất và kinh doanh xi măng PCB-40, PCB-30, clinker thương phẩm, khai thác kinh doanh đá xây dựng, đá giao thông và thi công các công trình dân dụng, công nghiệp.

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Tại báo cáo thường niên năm 2020, phía PTE cho biết, từ năm 2013-2019, sản lượng xi măng tiêu thụ của doanh nghiệp tăng lên đáng kể nhưng có xu hướng giảm.

Cụ thể, năm 2014 tăng so với năm 2013 là 43,46%; năm 2015 tăng so với năm 2014 là 0.89%; năm 2016 giảm so với năm 2015 là 7,2%; năm 2017 giảm so với năm 2016 là 10.41%; năm 2018 tương đương so với năm 2017 và năm 2019 giảm so với năm 2018 là 9,29%; trong khi đó năm 2020 hoàn thành 106,68% so với kế hoạch và tăng so với năm 2019 là 21,9%.

Tuy sản lượng tiêu thụ năm 2020 tăng nhưng vẫn chưa đạt hết công suất thiết kế của Dây chuyền sản xuất xi măng lò quay công suất tối đa 1.200 tấn/clinker/ngày và Dây chuyền nghiên xi măng công suất 65 tấn giờ.

Hoạt động sản xuất gặp một vài sự cố về cả chủ quan và khách quan như dịch bệnh covid-19, sự cạnh tranh gay gắt của thị trường khi ngày càng có nhiều đơn vị cùng ngành xuất hiện. bên cạnh đó, máy móc, thiết bị để ngoài trời không che đậy dẫn dến tình trạng hoen rỉ, hư hỏng.. dẫn đến tình trạng hoạt động chưa ổn định, kém hiệu quả.

Sau 16 quý liên tiếp thua lỗ, Xi măng Phú Thọ báo lãi ròng 96 triệu đồng trong quý I/2021

Đồng thời, tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn khi hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh đều ở mức thấp (nhỏ hơn 1), điều này có nghĩa các khoản nợ phải trả chưa có tài sản đảm bảo và không được đảm bảo thanh toán nợ khi đến hạn.



Ngoài ra, tổng số tài sản công ty đang nắm giữ tính đến ngày 31/12/2020 có đến 141% số tài sản được hình thành từ các khoản nợ, điều đó chứng tỏ tính tự chủ không coa về mặt tài chính của công ty.

Trước đó, tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán của PTE, Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC cũng nhấn mạnh rằng, tại thời điểm 1/1/2020 và 31/12/2020, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 423 tỷ đồng và 441 tỷ đồng. Lỗ lũy kế lần lượt là 272 tỷ đồng và 304 tỷ đồng tương ứng 271% và 243% vốn góp chủ sở hữu (vốn góp chủ sở hữu là 142 tỷ và 174 tỷ đồng).

Các vấn đề này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Được biết, năm 2021, Xi măng Phú Thọ đặt kế hoạch doanh thu 288,8 tỷ đồng và lỗ 13 tỷ đồng. Ngày 20/5 vừa qua, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhưng bất thành do chỉ đạt 32% tỷ lệ cổ đông tham dự. ĐHĐCĐ lần hai dự kiến tổ chức vào ngày 11/6 tới.