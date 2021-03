Sau 4 năm, người dùng đánh giá chiếc iPhone X ngỡ ngàng

Đã 4 năm rồi, camera của iPhone X vẫn hấp dẫn khi cho chất ảnh đầy chân thật

Mặc dù đã 4 năm tuổi nhưng iPhone X vẫn sở hữu cụm camera không thua kém gì những chiếc smartphone ra mắt trong năm nay. Thông số phần cứng của cụm camera kép trên Apple iPhone X:

Ống kính góc rộng: Độ phân giải 12 MP, khẩu độ f/1.8, tiêu cự 28 mm.

Ống kinh tele: Độ phân giải 12 MP, khẩu độ f/2.4, tiêu cự 52 mm.

Ảnh chụp bằng iPhone X trong điều kiện đủ sáng bằng chế độ tự động.





Nếu bạn là một người yêu thích chỉnh sửa ảnh, bạn nên chọn Apple iPhone vì các dòng máy này cho chất ảnh chân thật. Nếu như dòng điện thoại Android cho chất ảnh tươi sáng và rực rỡ, thì iPhone lại là một câu chuyện khác. Có nhiều bạn sẽ không thích ảnh chụp bằng iPhone, nhưng riêng mình vẫn ưng và đánh giá cao về độ chân thật của bức ảnh.





Mình đã sử dụng iPhone X để chụp liền một bộ ảnh bằng chế độ tự động và không qua chỉnh sửa gì cả. Bộ ảnh dưới đây mình chụp theo chủ đề cổ điển với tông màu chủ đạo là trắng. Các bức ảnh này đều được thực hiện với điều kiện trong nhà có ánh sáng đèn. Các bức ảnh cho ra đều có chi tiết tốt, không bị mất chi tiết nhiều.

Đây là bức ảnh mình chụp các tầng lầu bằng chế độ tự động.

Ảnh chụp những quyển sách ngoại quốc có độ sâu.

Tất nhiên, mình không chỉ chụp bằng chế độ tự động thôi đâu mà còn làm thêm một bộ ảnh đã qua retouch. Mình muốn thay đổi không khí một chút và muốn biến bộ ảnh thêm đậm đà hương vị của thập nên 90s.

Trong điều kiện thiếu sáng, mặc dù không có tính năng chụp đêm nhưng iPhone X vẫn cho ra bức ảnh đậm đà với độ tương phản cao. Tất nhiên chất ảnh sẽ bị nhiễu và hơi tối vì chiếc máy đã qua 4 năm tuổi.

Ảnh chụp cảnh chiều tà bằng iPhone X.

Ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng bằng iPhone X.

Apple A11 4 năm tuổi của iPhone X vẫn cho hiệu năng phê



Trước khi đánh giá hiệu năng của Apple iPhone X, tóm tắt nhanh thông số phần cứng của chiếc máy này:

CPU: Apple A11 Bonic.

RAM: 3 GB.

Bộ nhớ trong: 64 GB.

HĐH: iOS 13.5.1.

iPhone X sở hữu chip Apple A11, với RAM 3 GB và bộ nhớ trong là 64 GB.





Với cấu hình này, mình vẫn rất tự tin về hiệu năng mà iPhone X mang lại. Cách đây vài tháng mình có đánh giá iPhone 8 Plus sau 4 năm ra mắt, không ngoài sự mong đợi của mình khi chiếc máy cho sức mạnh đẳng cấp dù Apple A11 đã không còn mới mẻ gì.





Nền công nghệ thế giới ngày một đổi thay và chúng ta cũng đã đón nhận những tân binh đầy tiềm năng như Snapdragon 865 hay Exynos 990,... nhưng Apple A11 vẫn tỏa sáng và chứng minh rằng: "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi".

Mình đã sử dụng đến một số phần mềm quen thuộc để đo hiệu năng của iPhone X đó là AnTuTu và GeekBench 5.

GeekBench 5: Như bạn có thể thấy, iPhone X có số điểm lõi đơn là 918 điểm, trong khi đó đa lõi đạt 2.365 điểm.

AnTuTu: Phần mềm này cho điểm trung bình của iPhone X là 203.215 điểm, với CPU đạt hơn 76 ngàn điểm và GPU đạt hơn 60 ngàn điểm.

Điểm lõi đơn của iPhone X (bên trái) và điểm đa lõi của iPhone X (bên phải) qua trang web GeekBench.

Đo hiệu năng của Apple iPhone X bằng phần mềm AnTuTu.





Bên cạnh việc test hiệu năng qua các phần mềm chấm điểm, mình còn trực tiếp trải nghiệm thực tế để đánh giá một cách khách quan nhất có thể. Mình đã chiến ngay hai trong số những tựa game phổ biến gồm: Liên Quân Mobile và PUBG Mobile.

Đầu tiên là ở tựa game Liên Quân Mobile, FPS hoạt động mượt mà ở mức FPS tối đa là 30. Với Apple A11 bạn cứ tự tin bật FPS cao (tối đa là 60) nha, vì khung hình không chỉ ổn định mà còn dao động ở mức cao 59-60 FPS. Chính nhờ đó, mình đã rất tự tin solo cân team và chấp luôn 2, 3 đối thủ cùng một lúc.

Test hiệu năng của iPhone X qua tựa game Liên Quân Mobile.

Còn ở tựa game PUBG Mobile, iPhone X cho phép mình bật đồ họa lên mức HDR và tốc độ khung hình lên mức cao. Không cần bất kì đồng đội hỗ trợ nào, cái mình cần đơn giản chỉ là một chiếc smartphone mang đến độ ổn định cao và một khẩu súng có tính sát thương chí mạng.



Test hiệu năng của iPhone X qua tựa game PUBG Mobile.

Sau khi trải nghiệm trên iPhone X, mình cảm thấy iPhone X đến thời điểm này vẫn rất ổn áp và xóa tan bao lo âu về hiệu năng. Nhưng khi chơi liên tục trung khoảng thời gian dài, iPhone X bỗng nóng lên bất chợt và ảnh hưởng ít nhiều đến trải nghiệm của mình. Phần nóng nhất của chiếc máy chính là ở ngay logo quả Táo cắn dở đó. Bù lại, iPhone X đã tối ưu được giao diện hiển thị, chắng hạn như phần tai thỏ không bị trùng vào bản đồ (Maps) trong Liên Quân Mobile và tạo thêm độ sâu.



iPhone X đã tối ưu được giao diện hiển thị, mang đến trải nghiệm sướng tay hơn.

Màn hình tràn viền đẹp đó, nhưng mình cứ hay bị chạm nhầm vào phần nội dung bên trong. Vì kích thước của chiếc máy chỉ vỏn vẹn 5.8 inch mà thôi nên bạn sẽ gặp không ít khó khăn khi đa nhiệm trên chiếc điện thoại hay chạm vào các nút ẩn trên màn ảnh.



Thiết kế đã quá cũ, nhưng khi cầm iPhone X vẫn mang đến nhiều cảm xúc khó tả

Đầu tiên mình sẽ nói đến thiết kế tổng thể của chiếc iPhone X. Phải công nhận một điều rằng, thiết kế của iPhone X vẫn mang đến một vẻ đẹp khó tả khi được gia công bằng chất liệu kim loại sang trọng, tạo cảm giác thanh lịch và khiến người dùng khó mà rời mắt khỏi. Bản thân mình đã sử dụng rất nhiều chiếc điện thoại khác nhau trên thị trường, nhưng đâu đó iPhone X vẫn mang đến sự cuốn hút riêng, phong cách riêng.

Các bạn nghĩ thế nào về chất liệu kim loại sang trọng và bóng loáng của iPhone X? Chính chất liệu này đã tôn lên vẻ đẹp tiềm ẩn của chiếc máy và ghi điểm trong mắt người hâm hộ. Ngay thời điểm nhà Táo cho ra mắt iPhone X, hàng nghìn người hâm mộ đã vô cùng phấn khởi vì không còn thấy thiết kế cũ kĩ ngày xưa của những chiếc iPhone, với viền cạnh trên/dưới dày và có touch ID.



Vẻ đẹp sang trọng của iPhone X.

Kim loại sáng bóng thì có đó, thế nhưng iPhone X lại quá mong manh và dễ vỡ như chiếc ly bằng thủy tinh. Mình chỉ vô tình va đập góc máy với cửa tường mà thôi, bất chợt phần góc đã bị mẻ một miếng mất rồi. Đây là một điều hết sức buồn và đáng ra chất liệu kim loại phải cứng cáp và chắc chắn hơn kia chứ. Dẫu sao đi nữa, iPhone X đã là chiếc điện thoại ra mắt được 3 năm rồi và chẳng lạ gì khi nhiều ưu điểm ngày xưa của chiếc máy đã không còn nổi bật nữa.







Phiên bản mình dùng để đánh giá có màu Trắng càng tôn lên vẻ đẹp và sự thanh lịch của iPhone X. Màu trắng là màu của sự nhẹ nhàng tinh khiết, màu của hòa bình và trong sáng. Mình tin chắc rằng bản màu này sẽ phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau. Ở mặt lưng bạn sẽ thấy chiếc máy được phủ một lớp kính cường lực bóng loáng, có logo quả Táo cắn dở quen thuộc và dòng chữ iPhone. Góc trên bên trái có cụm camera kép và chất lượng ảnh vẫn còn "ngon lành cành đào". Mặt lưng thì đẹp thật nhưng lại rất dễ bám vân tay.

Phiên bản mình dùng để đánh giá có màu Trắng càng tôn lên vẻ đẹp và sự thanh lịch của iPhone X.

Vì kích thước nhỏ nên khi cầm mình cảm giác rất vừa tay và gọn gàng. Mặc dù hiện tại đa số các smartphone trên thị trường đều tăng kích thước lên từng ngày nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất, thế nhưng riêng mình vẫn ưng những chiếc điện thoại nhỏ nhắn để tiện cho việc sử dụng bằng một tay, tiện bỏ túi quần và mang theo bên mình.



Cảm giác cầm nắm iPhone X rất gọn và vừa tay.

Màn hình iPhone X từng khiến iFan phải xao xuyến



Ngày ấy, iPhone X khiến iFan phải đắn đo vô cùng khi đặt lên bàn cân iPhone X và iPhone 8 Plus. Sở hữu cùng con chip Apple A11 Bonic và có cùng cụm camera kép, thế nhưng một trong những sự thay đổi lớn nhất chính là màn hình tai thỏ. Kết hợp với việc tăng kích thước màn ảnh lên tối đa nhờ các viền cạnh được làm mỏng, màn hình của iPhone X đã mang đến cảm giác sử dụng đã tay và sảng khoái.

Màn hình nhỏ gọn của iPhone X.

Mặc dù kích thước màn hình của iPhone X chỉ vỏn vẹn 5.8 inch nhưng mình không cảm thấy hụt hẫng chút nào cả. iPhone X mang đến không gian hiển thị sắc nét nhờ được tích hợp tấm nề OLED, với màu đen có độ sâu. Lợi thế lớn khi kích thước may không quá to, do đó bạn sẽ không cảm thấy hiện tượng vỡ hạt trên màn ảnh và cảm nhận được khung cảnh rực rỡ được gói gọn trong chiếc iPhone X của nhà Táo.



iPhone X sở hữu màn hình 5.8 inch, độ phân giải HD+ với tấm nền OLED đẹp mắt.

Tuy nhiên nếu dùng lâu, màn hình iPhone X sẽ xuất hiện những vệt sọc gây ảnh hưởng ít nhiều đến trải nghiệm. Bạn nên sử dụng kĩ một chút và tránh va chạm iPhone X với các vật thể cứng cáp khác, kẻo chiếc máy gặp vấn đề và phải đem ra tiệm mất.



iPhone X còn được tích hợp công nghệ màn hình True Tone giúp thiết bị có thể tự điều chỉnh nhiệt độ màu.

iPhone X còn được tích hợp công nghệ màn hình True Tone giúp thiết bị có thể tự điều chỉnh nhiệt độ màu, cường độ sáng theo môi trường xung quanh. Công nghệ này giờ đây đã không không còn mới mẻ gì nhưng vẫn mang đến sự hữu ích đáng kể, chẳng hạn True Tone giúp màn hình trở nên dịu hơn và giúp hạn chế tối đa tông màu xanh trên màn hình LCD.



Nhưng... pin lại là chính vấn đề nan giải trên iPhone X

Pin là nhược điểm trên Apple iPhone! Điều này chưa thực sự đúng cho lắm vì những chiếc máy thuộc dòng iPhone 11 Series đã cho thời lượng pin đủ để bạn sử dụng suốt cả một ngày dài năng động. Nhưng, câu chuyện ấy lại không diễn ra trên iPhone X, khi mà chiếc máy chỉ có viên pin 2.716 mAh. Nhưng nên nhớ rằng đây là chiếc điện thoại được ra mắt cách đây 3 năm và sự bùng nổ của pin 5.000 mAh chỉ mới diễn ra trong khoảng hơn 2 năm trở lại đây.

Thời lượng pin là điểm yếu trên iPhone X.

Lưu ý: Chiếc iPhone X mình đang sử dụng đánh giá pin có tình trạng pin là 100%, do đó nếu chiếc máy bạn đang sử dụng có tình trạng pin thấp hơn thì hiệu suất hoạt động sẽ kém hơn (tùy theo mức độ của tình trạng pin).



Thực tế trải nghiệm như thế nào? Mình đã bắt đầu test pin thực tế, với điều kiện như sau:

Trải nghiệm 4 tác vụ xoay vòng gồm: Chiến Liên Quân (max setting), xem YouTube, lướt Facebook và dùng trình duyệt (Chrome).

Mỗi tác vụ 1 tiếng đồng hồ.

Đèn nền 100%.

Bật màn hình True Tone.

Cắm tai nghe có dây xuyên suốt.

Không bật chế độ tiết kiệm pin hay màn hình thích ứng.

Mở WiFi và các thông báo từ mạng xã hội.

Không bật GPS, Bluetooth và NFC.

Đo từ 100% đến 0%.

Đo thời lượng pin của iPhone X qua trải nghiệm thực tế.





Như vậy sau 6 tiếng 54 phút, iPhone X đã cạn sạch pin. Mình xin nhắc lại rằng để có được kết quả này, mình đã mở độ sáng lên mức tối đa, sử dụng liên tục và không bật tiết kiệm pin hay màn hình thích ứng gì cả. Do đó với sức nặng của các ứng dụng như Facebook hay Liên Quân, iPhone X đã tiêu tốn quá nhiều thời lượng pin.

Với một người dùng iPhone như mình đã quá hiểu sự yếu ớt đến từ dung lượng pin. Do đó theo thói quen, mình sử dụng điện thoại với độ sáng màn hình khá thấp và bật cả tiết kiệm pin. Việc xài điện thoại với độ sáng thấp sẽ giúp pin của iPhone cầm cự lâu hơn nhưng thói quen ấy lại vô tình khiến bạn đau mắt, có thể dẫn đến bị cận. Do đó, bạn nên hạn chế xài điện thoại với màn hình tối và sử dụng máy một cách thông minh nhé.

iPhone X - Thời điểm này còn đáng mua hay không?

Phone X hiện tại đã không còn bán chính hãng, tuy nhiên bạn có thể mua Apple iPhone X phiên bản nước ngoài và xách tay về Việt Nam với mức giá khoảng 8-9 triệu đồng. Những chiếc máy này có giá bán khá hời và với hiệu năng, camera vẫn còn tốt thế này, chắc hẳn chiếc iPhone X sẽ là lựa chọn sáng giá cho những bạn thích màn hình nhỏ và có tai thỏ.

Đã 4 năm trôi qua rồi, nhưng giá trị của iPhone X vẫn còn đó và vẫn còn đang được săn đón bởi các bạn trẻ. Điều đó cũng minh chứng rằng, đẳng cấp mới là điều cốt lõi và khiến người dùng chọn mua dòng Apple iPhone.