Sau bão số 3, 10 triệu bản sách giáo khoa được in bổ sung, chi phí in khoảng 30 tỷ đồng

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ tổ chức in ngay 10 triệu bản sách giáo khoa (SGK) bổ sung, cộng với số lượng sách hiện còn trong kho sẽ cung ứng cho vùng lũ khoảng 18 triệu bản SGK.