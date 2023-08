Sau Blackpink, một loạt sao Hàn đổ bộ Việt Nam: Điều gì đã hấp dẫn họ?

Loạt sao Hàn đổ bộ Việt nam trong tháng 8 và 9

Tối qua, nữ rapper Jessi đã tới Việt Nam để tham gia show diễn có tên Happy Bee 13 tại Hà Nội vào tối 31/8. Cô là nghệ sĩ đình đám tại Hàn Quốc với một loạt bản hit nổi tiếng như Who's Your Mama, Zoom, Nunu Nana, Don't Touch Me, Cold Blooded... Rapper cá tính và gợi cảm cũng là cái tên quen thuộc trong nhiều chương trình truyền hình như Sixth Sense, Real Men, Show Me Your Money...

Rapper Jessi sẽ biểu diễn tại Hà Nội vào tối mai (31/8). (Ảnh: FBNV)

Trước đó, thông tin từ ban tổ chức Lễ hội ẩm thực Hàn Quốc - K FOOD Fair 2023 cũng cho biết, nữ ca sĩ Ailee - chủ nhân của những bản nhạc phim Hàn đình đám như: "Breaking Down", "My Destiny", "I Will Go To You Like The First The First Snow"... sẽ tham gia chương trình này. Ailee từng được công nhận là một trong những ca sĩ hát tốt nhất Hàn Quốc, hiện tượng của làng âm nhạc Hàn những năm 2010, cô cũng từng là giám khảo của chương trình Superstar- K 2016.

Ailee lần thứ 2 tới Việt Nam dự sự kiện. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh Jessi và Ailee, nhóm nhạc nổi trội nhất nhì giới Hip-Hop Hàn Quốc Epik High xác nhận có mặt trong dàn nghệ sĩ tham dự HAY FEST mùa 2, vào ngày 29 và 30/9 tại Hà Nội. Trong suốt 20 năm hoạt động, Epik High đã xây dựng "đế chế âm nhạc" của riêng mình, sở hữu một lực lượng fan lớn tại châu Á. Đã 3 lần nhóm được mời đến trình diễn tại lễ hội âm nhạc đình đám nhất thế giới Coachella.

Epik High khiến nhiều người hâm mộ háo hức khi đặt chân tới Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh các thông tin chính thức và đã được xác nhận, người hâm mộ còn lan truyền loạt tin đồn về việc các nhóm nhạc BTS, EXO sẽ đến Việt Nam. iMe Entertainment - công ty tổ chức show diễn của Blackpink tại Hà Nội cũng cho biết đang nỗ lực để có thêm các concert lớn trong thời gian tới.

Vì sao Việt Nam ngày càng thu hút sao Hàn?

Những năm qua, Việt Nam luôn là thị trường có số lượng người hâm mộ K-pop lớn hàng đầu tại khu vực châu Á. Các ca khúc "hit" của những nhóm nhạc thần tượng K-pop đều được yêu thích cuồng nhiệt tại Việt Nam. Trao đổi với PV Dân Việt, bà Đặng Thiếu Ngân - Giám đốc đối ngoại của Naver Việt Nam, người mang hàng loạt thần tượng K-pop tới Việt Nam từng khẳng định: "Gần như mọi nhóm nhạc khi mới xuất hiện, các công ty quản lý sẽ nhắm đến khán giả Việt Nam để đo độ nóng của "gà nhà". Fans K-pop tại Việt Nam rất nhiều thời điểm dẫn đầu trong bảng xếp hạng cổ vũ, "cày" view nhiệt huyết, giúp các thần tượng K-pop thêm vững niềm tin và nhiệt huyết".

Tuy nhiên, Việt Nam vốn được coi là một thị trường khó khăn với sao Hàn khi người hâm mộ không có thói quen bỏ tiền mua vé. Những năm gần đây, với sự xuất hiện của thế hệ gen Z, nhiều thay đổi đang diễn trên thị trường, điển hình là việc album, sách ảnh, các sản phẩm khác liên quan đến thần tượng được người hâm mộ Việt Nam tiêu thụ đều đặn. Điều này đã khiến các công ty giải trí tại Việt Nam và Hàn Quốc ngồi lại với nhau, tạo nên nhiều bản hợp đồng đưa sao Hàn tới Việt Nam biểu diễn.

Blackpink có hai đêm diễn thành công tại Việt Nam. (Ảnh: Somewhere in Hanoi)

Chỉ tính từ đầu năm 2023, loạt sao K-pop như TAEYANG, BoA, aespa, Hyoyeon đã có hai đêm diễn vào ngày 17-18/6 tại Hội An (Đà Nẵng). Trước đó, nhóm nhạc Super Junior cũng quay trở lại Việt Nam và tổ chức World Tour Super Show 9 tại TP.HCM. Mới đây nhất, Blackpink - nhóm nhạc nữ K-pop có sức ảnh hưởng lớn nhất thời điểm hiện tại cũng tổ chức thành công hai đêm concert thuộc tour diễn "Born Pink" tại Việt Nam vào cuối tháng 7.

Chia sẻ với Dân Việt, ông Bonor Seen (Giám đốc dự án Born Pink tại Hà Nội, đại diện iME Entertainment Group) cho biết, công ty ông nhận được sự chỉ đạo hướng dẫn, đồng hành vô cùng tích cực của lãnh đạo UBND TP. Hà Nội và các cơ quan hữu quan trong quá trình tổ chức sự kiện. Cũng nhờ thế, concert của Blackpink đã diễn ra một cách an toàn và hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự, mang đến dấu ấn đậm nét trong trái tim người hâm mộ. Điều này cũng mở ra những hi vọng tiếp theo về những concert và sự kiện có sự xuất hiện của sao Hàn.

Việc nhiều thần tượng Hàn Quốc đặt chân tới Việt Nam sẽ làm phong phú thị trường âm nhạc Việt Nam, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển của ngành giải trí trong nước. Các sự kiện này cũng mở ra nhiều kỳ vọng về việc thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch.

Tuy nhiên, trong tương lai, khi sao Hàn đổ bộ ồ ạt và mạnh mẽ hơn, sẽ có nhiều bài toán cần được cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng, ví dụ như việc bảo tồn nét văn hoá Việt Nam, "xuất khẩu" nghệ sĩ thay vì chỉ chú tâm "nhập khẩu"...