Sau chuyển đổi từ "trường" sang "đại học", Đại học Bách khoa Hà Nội công bố loạt chức danh mới

Ngày 17/3, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn công bố Quyết định chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời trao các Quyết định công nhận Hội đồng đại học, Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng trong hội nghị, các Nghị quyết chuyển chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng đại học, Phó Giám đốc đại học, Thư ký Hội đồng đại học và Kế toán trưởng cũng được công bố.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HUST

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ: "Điều quan trọng đây là dấu ấn của sự phát triển, khi mà khuôn, vỏ, áo cũ đã trở nên chật hẹp, cần phải lột xác để phát triển. Một chữ “trường” và một chữ “đại học”, tuy chỉ là ngôn từ nhưng có sự khác biệt rất lớn và thể hiện một sự lựa chọn mô hình phát triển phù hợp với quy định của pháp luật. Cho nên, sự chúc mừng này không chỉ dành cho một cái tên mà trước hết chúng ta cùng mừng cho sự phát triển của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nay là Đại học Bách khoa Hà Nội".

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Viết Lộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ GDĐT đã công bố các quyết định công nhận Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025:

Cụ thể, GS. Lê Anh Tuấn được công nhận Chủ tịch Hội đồng Đại học, PGS. Huỳnh Quyết Thắng được công nhận Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

GS. Vũ Văn Yêm, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Đại học Bách khoa Hà Nội công bố các Nghị quyết của Hội đồng Đại học về công tác nhân sự:

Cụ thể, bổ nhiệm TS. Bùi Đức Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học; bổ nhiệm các PGS Nguyễn Phong Điền, Huỳnh Đăng Chính, Trần Ngọc Khiêm giữ chức vụ Phó Giám đốc; bổ nhiệm ThS. Lã Thu Thủy giữ chức vụ Kế toán trưởng; bổ nhiệm PGS. Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Thư ký Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội.

Lễ công bố các Quyết định công nhận Hội đồng đại học, Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: HUST

GS. Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng cho biết: "Đại học Bách khoa Hà Nội kiên định với tầm nhìn và mục tiêu trở thành một đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đa ngành, đa lĩnh vực với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ; là một trung tâm sáng tạo xuất sắc của khu vực; là nơi hội tụ của các học giả, trí thức trong nước và quốc tế; là nơi cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần phát triển và bảo vệ tổ quốc".

Trước đó, ngày 2/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1512/QĐ-TTg chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội đánh dấu một mốc chuyển mình trong phát triển Nhà trường.

Đại học Bách khoa Hà Nội (tên tiếng Anh Hanoi University of Science and Technology – viết tắt HUST) được thành lập ngày 6/3/1956 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên ký. Đây là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của nước ta có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư công nghiệp; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực; kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ; định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu ngang tầm với các đại học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.