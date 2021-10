Sau khi bị CEO Phương Hằng tố hành hung, luật sư Lê Thành Kính khóa Facebook và điện thoại

Ngày 17/10, thông tin CEO Đại Nam - bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung trong buổi làm việc với cơ quan Công an TP.HCM (ngày 16/10) cùng với ông Võ Hoàng Yên gây xôn xao dư luận.

Theo bà Nguyễn Phương Hằng, trong những người hành hung bà có 4 người là luật sư của ông Võ Hoàng Yên. Một trong số 4 người này được bà Hằng nêu đích danh là luật sư Lê Thành Kính. Tuy nhiên, ngay sau khi bà Hằng lên mạng chia sẻ về sự việc, facbook cá nhân và điện thoại di động của vị luật sư này lập tức bị khóa.

Bà Nguyễn Phương Hằng trong buổi livestream ngày 17/10. Ảnh chụp màn hình

Theo tìm hiểu, luật sư Lê Thành Kính là người có kinh nghiệm hơn 20 năm hành nghề luật, là thành viên của Đoàn luật sư TP.HCM. Ông hiện là Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn, có trụ sở đặt tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Trước đó, ông cũng từng là luật sư bảo vệ cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong vụ kiện với ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Trước đó, bà chủ Đại Nam - CEO Nguyễn Phương Hằng đã livestream chia sẻ, vào 8h sáng ngày 16/10, bà đã lên Công an TP.HCM theo thư mời để đối chất với ông Võ Hoàng Yên. Tại đây, bà đã bị 5 người hành hung và công an phải can thiệp xử lý.

Luật sư Lê Thành Kính

Bà Hằng nói: "Hai người đi chung là luật sư đứng chửi rủa tôi, còn 2 người đứng canh cửa, ngay tại Công an TP.HCM... Luật sư mà đến đó là một giang hồ. Tôi cam kết những gì tôi nói là sự thật. Tôi đề nghị trích xuất camera. Công an mời họ 8h mà 6h đã có mặt ở đó rồi ngồi trong phòng."

Đáng nói, bà Hằng khẳng định, 1 trong 4 luật sư đã có hành vi bạo lực với mình là ông Lê Thành Kính. Người này không chỉ sỉ vả mà còn tấn công bà ngay tại cơ quan công an TP.HCM.

"5 con người tấn công tôi cùng một lúc trong phòng 10 mét vuông. Luật sư của Võ Hoàng Yên nói, cơ quan công an chưa kết luận, tôi không được gọi Võ Hoàng Yên là lừa đảo. Tôi mới chỉ vào mặt luật sư này và nói rằng họ phải là tôi mới biết, bị lừa hàng trăm tỷ đi mới biết".

Một mình tôi mà 5 người tấn công tôi cùng một lúc. Nếu tôi nói sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật... Kẻ thì đòi đánh, người thì đòi tán vào mặt tôi, tôi la lên mới thôi", bà Hằng bức xúc kể lại.

Phóng viên Dân Việt đã liên hệ với bà Phương Hằng, ông Võ Hoàng Yên và luật sư Lê Thành Kính để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, bà Hằng không nghe máy, hai người còn lại thì đã khóa số.