Theo đó, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương ngày 17/9, thừa ủy quyền của Thường trực Ban Bí thư và phân công của Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương - đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, phân công ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương điều hành hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương từ 17/9 đến khi Bộ Chính trị có quyết định phân công Bí thư Tỉnh ủy.



Sau khi ông Phạm Xuân Thăng bị bắt, ông Lê Văn Hiệu sẽ điều hành hoạt động của BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đến khi Bộ Chính trị có quyết định phân công Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: QH.

Trước đó, ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Xuân Thăng và ông Phạm Mạnh Cường về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; Rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Phạm Xuân Thăng - cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và ông Phạm Mạnh Cường - cựu Giám đốc Sở Y tế Hải Dương có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để Công ty Việt Á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngày 16/9, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các ông Phạm Xuân Thăng (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh), Triệu Thế Hùng (Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch tỉnh), Nguyễn Dương Thái (nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch tỉnh), Lương Văn Cầu (nguyên Phó chủ tịch tỉnh), Phạm Mạnh Cường (Giám đốc Sở Y tế), Nguyễn Trọng Hưng (nguyên Giám đốc Sở Tài chính).

Bộ Chính trị quyết định cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025; đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Thăng.

Ban Bí thư quyết định khiển trách Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026 và các ông Triệu Thế Hùng, Lương Văn Cầu; cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021; cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Trọng Hưng; cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Dương Thái; khai trừ Đảng đối với ông Phạm Mạnh Cường.

Tại kỳ họp hồi tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận các sai phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương. Một tuần trước, cơ quan Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các cá nhân liên quan.