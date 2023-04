Sau khi có Nghị định 08, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp tăng cao

Khối lượng phát hành kể từ 6/3/2023 khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực là 23.825 tỷ đồng

Lãi suất, kỳ hạn phát hành bình quân là 7,75%/năm và 2,37 năm. Về cơ cấu, 98,2% khối lượng phát hành thuộc lĩnh vực bất động sản, khách hàng chủ yếu là nhà đầu tư tổ chức chiếm 99,99%, trong đó các ngân hàng chiếm 77%.

Về tình hình thanh toán nợ trái phiếu và tái cơ cấu, trong quý I/2023, có 69 doanh nghiệp phát hành chậm thanh toán gốc, lãi TPDN với tổng giá trị chậm thanh toán khoảng 19.200 tỷ đồng; có 23 tổ chức phát hành có phương án đàm phán với nhà đầu tư và báo cáo cho HNX với khối lượng khoảng 9.600 tỷ đồng (chiếm 50% khối lượng chậm thanh toán).

Về thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP), lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 31/3/2023, tổng khối lượng huy động là 104.873 tỷ đồng, đạt 26,2% kế hoạch năm (400.000 tỷ đồng) và 97,1% kế hoạch quý I/2023 (108.000 tỷ đồng).

Do tác động của tình hình thị trường, từ ngày 10/3/2023, mặt bằng lãi suất giao dịch TPCP có xu hướng giảm và nhu cầu mua TPCP tăng cao trở lại (tỉ lệ khối lượng dự thầu/khối lượng gọi thầu bình quân tháng 3/2023 đạt 3,39 lần, tỉ lệ này trong tháng 2/2023 là 2,99 lần).

Về thị trường chứng khoán, tính đến ngày 31/3/2023, chỉ số VNIndex đạt 1.064,64 điểm, tăng 3,9% so với cuối tháng trước và tăng 5,7% so với cuối năm 2022. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 207,5 điểm, tăng 2,5% so với cuối tháng trước và tăng 1,1% so với cuối năm 2022. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM ngày 31/3/2023 đạt 5.474 nghìn tỷ đồng, tăng 4,7% so với cuối năm 2022, tương đương 57,5% GDP ước tính năm 2022.

Về thị trường bảo hiểm, Bộ Tài chính cho hay, thị trường bảo hiểm duy trì được tốc độ tăng trưởng tích cực trong 3 tháng đầu năm 2023, cụ thể: Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 54.186 tỷ đồng (tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2022), tổng tài sản ước đạt 729.096 tỷ đồng (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2022), đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 596.163 tỷ đồng (tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2022).

Bộ Tài chính cho hay, đã thành lập đường dây nóng 24/7 để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về bảo hiểm. Đến hết tháng 3, đã tiếp nhận 175 kiến nghị, phản ánh qua số điện thoại và 218 kiến nghị, phản ánh qua hộp thư điện tử.